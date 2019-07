Požgan avtodom, ki je pripadal 19-letnemu McLeodu in 18-letnemu Schmegelyskemu, so oblasti našle ob avtocesti na severu Britanske Kolumbije, 500 kilometrov od kraja, kjer so pred tem našli trupli ustreljenih turistov. Poleg avtodoma je bilo najdeno še truplo moškega, čigar identiteta še ni znana, poroča BBC.

19-letni Kam McLeod in 18-letni Bryer Schmegelsky sta osumljena dvojnega umora. Foto: EPA

McLeoda in Schmegelskega obravnavamo kot osumljenca umora

"Glede na zadnja odkritja Kama McLeoda in Bryerja Schmegelskega obravnavamo kot osumljenca za dvojni umor Lucasa Fowlerja in Chynne Deese pri Dease Laku," so zapisali v kraljevi kanadski gorski policiji.

Paru se je očitno pokvaril kombi

Američanka in Avstralec, ki sta se spoznala na Hrvaškem, sta bila na dvotedenskem potovanju po Kanadi. Preiskovalci menijo, da je bil par ustreljen v noči na 14. julij. Njuni trupli so našli na severu Britanske Kolumbije 20 kilometrov južno od Liard Hot Springsa, ki velja za priljubljeno turistično točko. Priče so povedale, da je par stal ob cesti, ker se jima je očitno pokvaril kombi, s katerim sta potovala.

Policija: Osumljenca sta nevarna

McLeod in Schmegelsky sta bila namenjena na severozahod Kanade v Yukon, kjer sta želela poiskati delo. S svojima družinama nimata stikov od prejšnjega tedna. Policija opozarja ljudi, da sta osumljenca ocenjena kot nevarna, zato naj se jima ne približujejo.