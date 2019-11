Protivladni protestniki so županji Vinta porezali lase in jo poškropili z rdečo barvo. Foto: EPA

Hudi spopadi so v sredo zvečer izbruhnili v prestolnici La Paz in mestu Cochabamba. Oblasti so potrdile smrt 20-letnega študenta Limberta Guzmana, za katerega je opozicija okrivila Moralesove podpornike. Zdravniki so potrdili več zlomov lobanje, ki bi jih lahko povzročila eksplozivna naprava.

Protivladni protestniki so odgovornost za smrt protestnika pripisali županji mesteca Vinto Patricii Arce. Županjo iz vladajoče stranke Mas obtožujejo, da naj bi naročila prevoz Moralesovih podpornikov v Vinto, da bi razbili zaporo mostu protivladnih protestnikov, poroča BBC.

Zamaskirani protestniki so županjo ugrabili iz mestne hiše in jo odvlekli do zaprtega mostu, kjer so jo prisilili, da poklekne, ji porezali lase in jo poškropili z rdečo barvo. Prav tako so jo prisilili v podpis odstopa z mesta županje. Po nekaj urah so jo predali policiji, ta pa jo je odpeljala v bolnišnico. Protestniki so nato razbili okna mestne hiše in jo zažgali.

Vodja protestov z odstopnim pismom za Moralesa

Podporniki Moralesa pretepajo nasprotnika v mestu Cochabamba. Foto: Reuters

Sočasno so veliki protesti proti Moralesu napovedane v prestolnici La Paz, kamor je kljub prvotni prepovedi prispel vodja protestnega gibanja Luis Fernando Camacho. S sabo je prinesel pripravljeno odstopno izjavo za Moralesa, s katero namerava s podporniki odkorakati do predsednške palače.

Pred letališčem so se ob tem vneli pretepi med nasprotniki in podporniki Moralesa.

Na letališču v La Pazu sta Camacha pričakala tudi nekdanji bolivijski predsednik Jorge Quiroga in Carlos Mesa – izzivalec Moralesa na oktobrskih volitvah. "To je bistven trenutek za opozicijo, ki verjame v demokratični odziv in miren izhod iz situacije," je povedal Mesa, ki Moralesa obtožuje goljufije in poziva k novim volitvam.

Volilna komisija je v nedeljo 20. oktobra nekaj ur po zaprtju volišč sporočila prve volilne izide, ki so kazali na drugi krog volitev. Nato so brez razlage za 24 ur prekinili štetje, ko so na spletni strani volilne komisije osvežili izide, pa je imel Morales prednost več kot desetih odstotnih točk – kar je zadoščalo za zmago v prvem krogu volitev.

EU in Organizacija ameriških držav (OAS) sta odtlej pozvala k izvedbi drugega kroga predsedniških volitev. OAS trenutno izvaja revizijo štetja glasov, ki jo je podprl tudi Morales, napovedal je, da bodo ugotovitve zavezujoče.

Vlada in opozicija se krivita za nasilje, jeza med ljudmi narašča

Shod podpornikov Moralesa v prestolnici La Paz. Foto: Reuters

Bolivijska vlada je medtem odgovornost za "sramotno nasilje", več ranjenih in smrt protestnika na shodih v sredo pripisala opoziciji. Meso in Camacha je pozvala, naj pomagata zaustaviti spopade. Mesa je nato v tvitu Moralesove podpornike obtožil umora Guzmana, vlado pa podpihovanja nasilja. Tako Mesa kot Camacho pozivata Moralesa k odstopu in izvedbi novih volitev brez njega.

Vse od volitev je življenje v Boliviji v zastoju. Vsakodnevno potekajo shodi in zapore cest. Camacho je ljudi pozval, naj zaustavijo vladne prihodke z zaporo javnih ustanov in državnih mej. Na mejah s Perujem, Argentino, Paragvajem in Brazilijo naj bi tako zaustavili na stotine tovornjakov.

Jeza in nezadovoljstvo po treh tednih nemirov rasteta tako med nasprotniki in privrženci Moralesa. Bolivijski časopisi so ob tem v sredo obsodili nasilje v državi, eden izmed njih je na naslovnico zapisal "Bolivijci proti Bolivijcem". Izpostavili so visoko ceno nemirov, ki naj bi gospodarstvo stali 167 milijonov dolarjev.