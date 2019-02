Želva, ki so jo odkrili, bi lahko bila stara več kot 100 let. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Mednarodna zveza za zaščito narave Fernandinsko veliko želvo označuje za kritično ogroženo in morebiti izumrlo, poročanje Associated Pressa prenaša japonski časnik v angleškem jeziku Japan times. Organizacija je sporočila, da so živo želvo te vrste nazadnje potrjeno videli leta 1906.

Raziskovalci so odraslo želvo videli v nedeljo, zaradi sledi pa mislijo, da bi lahko bilo na otoku še več pripadnikov te vrste. Želva, ki so jo našli, bi lahko bila stara več kot 100 let, odnesli pa so jo v center za vzrejo velikih želv na otoku Santa Cruz.

"Potrebovali bodo več kot eno želvo, a samice lahko hranijo spermo dolgo," je glede možnosti vzreje dejal Stuart Pimm z Univerze Duke. "Še je upanje," je dodal.

Mednarodna zveza za zaščito narave je sicer menila, da bi lahko bila omenjena vrsta želve izumrla zaradi pogostih izbruhov lave, ki prekrije skoraj cel otok.

Fernandina je tretji največji otok v galapaškem otočju, na njem pa je ognjenik Cumbre, eden najdejavnejših na svetu. Otočje se nahaja v Tihem oceanu okoli 1.000 kilometrov od obale Ekvadorja.

Otočje Galapagos gosti enkratne vrste živali, katerih značilnosti so Charlesu Darwinu pomagale razviti teorijo evolucije. Leta 1979 je Unesco otočje razglasil za območje svetovne dediščine.