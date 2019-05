Bayer še kar trdi, da je Roundup popolnoma varen. Foto: Reuters

To je že tretjič, da mora nemška farmacevtska skupina Bayer, ki je lani za 66 milijard dolarjev prevzela ameriškega tekmeca Monsanto, plačati odškodnino zaradi omenjenega herbicida, ki vsebuje sporni glifosat.

Porota v Oaklandu je razsodila, da je podjetje delovalo malomarno, saj ni opozorilo na tveganja, povezana z izdelkom. Bayer vse navedbe zanika in vztraja, da je Roundup popolnoma varen, poroča BBC.

A porota se z navedbami ni strinjala in je Bayerju oz. Monsantu pripisala odgovornost za nehodgkinov limfom, za katerim sta zbolela zakonca Alva in Alberta Pilliod.

Odvetniki para ‒ oba sta stara 76 let ‒, odškodnino opisujejo kot "zgodovinsko". "Porota je na lastne oči videla interne dokumente podjetja, ki kažejo, da od prvega dne dalje Monsanto nikdar ni imel nobenega interesa, da bi ugotovil, ali je Roundup varen," je dejal njun odvetnik Brent Wisner.

Porota je vsakemu od zakoncev dodelila milijardo kazenske odškodnine in še 55 milijonov nadomestila za škodo.

Bayer: Odškodnina "krivična"

Bayer je sporočil, da je nad razsodbo razočaran in da se bo nanjo pritožil, češ da je kazen "pretirana in neupravičena". Ob tem je dodal, da imata tako Alva kot Alberta Pilliod zgodovino bolezni, ki bi lahko pripomogle k razvoju nehodgkinovega limfoma.

Podjetje vztraja, da so desetletja raziskav pokazala, da sta glifosat in Roundup varna za človeško uporabo. Glifosat je Monsanto razvil v ZDA v 70. letih in je postal eden najbolj razširjenih komponent herbicidov po vsem svetu. A Bayerju zdaj v ZDA preti več kot 13.400 tožb zaradi domnevne rakotvornosti Roundupa.

Marca je porota v San Franciscu kalifornijskemu bolniku z rakom dodelila odškodnino 80 milijonov dolarjev, avgusta lani pa so še enemu Kalifornijcu dodelili 289 milijonov, prav tako zaradi raka, ki naj bi ga povzročil Roundup.