Trump je sprejel odstop Acoste. Foto: Reuters

Razkritje nepravilnosti pri ravnanju Acoste je sprožilo val ogorčenja po državi, zaradi česar je minister za delo podal odstop s položaja.

Acosta je odstopil pred Belo hišo v družbi predsednika Donalda Trumpa, ki ga je na položaj tudi imenoval. "Menim, da ni pravično in pošteno, da je ob izjemnem gospodarstvu, ki ga imajo ZDA danes, v središču pozornosti Epstein," je po poročanju BBC-ja dejal Acosta.

Trump je zatrdil, da Acoste pred imenovanjem na položaj ministra "ni osebno poznal". Označil ga je za "izjemen talent z univerze Harvard" in zatrdil, da ga ni nagovoril k odstopu, poroča BBC.

Acosta predal primer brez posvetovanja z žrtvami

Odstop Acoste so v zadnjih dneh glasno zahtevali kongresni demokrati, pa tudi nekaj republikancev. Acosta je namreč leta 2007 kot zvezni tožilec na Floridi odstopil od pregona Epsteina in zadevo predal državnemu tožilstvu. Zvezno sodišče je šele letos razsodilo, da predaja primera ni bila zakonita, saj se Acosta pred tem ni posvetoval z žrtvami.

FBI je proti Epsteinu zbral zajeten dosje s pričevanji 30 žrtev. Foto: Reuters

Preiskava na Floridi se je začela leta 2005, ko je 14-letnica prijavila prisilne spolne odnose. Državni policisti so zadevo predali Zveznemu preiskovalnemu uradu (FBI), ki je sestavil zajeten primer s 30 žrtvami. V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je Epstein od leta 1999 vodil veliko mrežo zvodništva mladoletnic za lastno spolno izkoriščanje. Mladoletna dekleta so mu iskali podrejeni, pozneje pa tudi žrtve same.

Dekleta so premamili z obljubami dobrega plačila za masažo, med katero so morala biti gola ali skoraj gola, nato jih je Epstein otipaval in se samozadovoljeval, kar se je v skoraj vseh primerih razvilo v spolni odnos. 66-letnemu milijarderju naj bi vozili dekleta tudi z zasebnimi letali iz tujine. Revnim ameriškim mladoletnicam je plačal do 300 dolarjev za "opravilo".

FBI Acosti predal dokaze za dosmrtno obsodbo Epsteina

FBI je po preiskavi Acosti predal zajeten sveženj gradiva za pregon Epsteina, ki bi v primeru obsodbe za spolno izkoriščanje več deset mladoletnic dobil dosmrtni zapor, vendar je Acosta primer predal državnemu tožilstvu.

Floridski tožilci so leto pozneje z Epsteinom dosegli dogovor o priznanju kaznivega dejanja nagovarjanja mladoletnic k spolnim odnosom, zaradi česar je bil obsojen na 13 mesecev zapora. Tam je potem večinoma le spal, saj so mu čez teden dovolili, da preživi 12 ur na dan v svoji pisarni.

Newyorško sodišče po 12 letih ugotovilo nepravilnosti Acoste

Šele na začetku letošnjega leta je zvezno sodišče v New Yorku ugotovilo, da je Acosta s predajo primera državnemu tožilstvu kršil zakon. V 12 letih mu še ni uspelo zadovoljivo pojasniti, zakaj je predal primer.

Acosta vztraja, da je bila predaja primera državnim tožilcem pravilna odločitev, ker je Epstein vsaj dobil zaporno kazen, plačal odškodnino in se registriral kot spolni prekrškar. Ta utemeljitev se ne zdi kredibilna niti Acostovim zagovornikom.

Zvezni tožilci v New Yorku Epsteinu očitajo enaka dejanja kot na Floridi. Glavni tožilec Geoffrey Berman je ob tem pozval vse žrtve, ki se še niso identificirale, naj se prijavijo in pomagajo pri pregonu.

Epsteina so aretirali po vrnitvi iz Pariza z zasebnim letalom. V ponedeljek se je pred sodiščem izrekel za nedolžnega, vendar ostaja v priporu do zaslišanja o varščini.

Zaradi afere Epstein odstopil minister Acosta

Tožilstvo zahteva zavrnitev varščine

Tožilstvo na čelu z Geoffreyjem Bermanom zahteva, da sodišče zavrne možnost plačila varščine, saj je Epstein milijarder in ima svoja letala ter zveze v tujini, kamor lahko pobegne pred pregonom.

Epstein je v četrtek dejal, da "zadnjih 14 let dokazuje, da nima namena zbežati ali ogroziti varnosti skupnosti". Predlagal je izpustitev v zameno za hipoteko na njegovo 77 milijard vredno bivališče na Manhattnu ter eno njegovih zasebnih letal.

Če Trump ni osebno poznal Acoste, pa je zagotovo poznal Epsteina, za katerega je leta 2002 v pogovoru za revijo New York dejal, da Jeffa pozna 15 let in da je imeniten fant. "Zelo zabavno je z njim. Pravijo tudi, da ima tako rad lepe ženske kot jaz in številne so mlajše. Ni dvoma, da Jeff uživa svoje družabno življenje," je dejal Trump. Epstein je takrat že imel utečene spolne odnose z revnimi mladoletnicami.

Tudi obtožnica navaja, da je imel Epstein v preteklosti mogočne in vplivne prijatelje, med katerimi so nekdanji predsednik Bill Clinton, sedanji predsednik Donald Trump in britanski princ Andrew.