Kalifornija se spopada s hudimi požari. Foto: Reuters

Podjetje, ki je po stotinah tožb žrtev gozdnih požarov v letih 2017 in 2018 januarja oznanilo stečaj, je že pod preiskavo regulatorjev zaradi prekinitve dobave elektrike 970.000 gospodinjstvom in podjetjem, zdaj pa sporoča, da bo iz previdnosti ustavilo dobavo elektrike še 650.000 enotam.

Kot razlog podjetje navaja nevarnost zaradi močnih vetrov, zaradi katerih so prejeli že 20 poročil o škodi za njihovo omrežje, poroča BBC. Za prekinitev dobave elektrike so se v podjetju odločili kljub kritikam, da so previdnostni mrki preveč razširjeni in moteči.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom, ki razglasil izredne razmere za območje celotne Kalifornije, je dejal, da mrki "upravičeno jezijo vse".

Od omenjenih 970.000 enot jih je do ponedeljka elektriko dobilo manj kot polovica.

Zaradi požara je bila odrejena evakuacija za tisoče prebivalcev premožne soseske Los Angelesa Brentwood. V mestu je zgorelo okoli 242 hektarjev, na območju obvezne evakuacije pa je okoli 10.000 stavb. Uničenih je vsaj osem stavb, še pet pa jih je poškodovanih.

Proti severu divja v okrožju Sonoma večji požar, zaradi katerega je moralo domove zapustiti 180.000 ljudi. Požar se je razširil na 260 kvadratnih kilometrov, uničil je 96 zgradb, od tega 40 stanovanjskih hiš, ogroža jih še 80.000. Šole so zaprte. Kot poroča BBC, je požar izbruhnil sedem minut po tem, ko je bil poškodovan bližnji daljnovod, a PG&E še ni potrdil, da je bil to vzrok za požar.

Če bi ogenj prečkal avtocesto 101, bi se razširil na območja, kjer ni gorelo od štiridesetih let 20. stoletja.