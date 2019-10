Več kot 1.000 gasilcev se bojuje proti požarom. Foto: EPA

Evakuacija je ukazana za več kot 100.000 ljudi. Poveljnik gasilcev v Los Angelesu Ralph Terrazas je dejal, da se požar, ki se je začel v četrtek v mestu Sylmar, širi zaradi suhega vremena in vetrov. "To je zelo dinamičen požar," je dejal Terrazas, ki je prebivalce pozval, naj ne odlašajo z odhodom. "Če vas pozovem k evakuaciji, se, prosim, evauirajte".

V boju z ognjem sodeluje okoli 1.000 gasilcev. Pod nadzorom je 13 odstotkov požara, zaradi katerega so morali zapreti več pomembnih avtocest. Zaprti so tudi železniška povezava in šole ter podjetja.

V požaru, katerega vzrok ni znan, je bilo uničenih vsaj 25 stavb, poroča Al Džazira. Da bodo požar obvladali, bodo potrebovali več dni, je dejal Terrazas.

Medtem se 200 gasilcev s helikopterji in letali bojuje proti več požarom na drugih lokacijah. Oblasti so odredile evakuacijo več domov na območju.

Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo vetrovi umirili, kar bo gasilcem olajšalo delo.

Prekinitve dobave elektrike

Da bi zmanjšali možnost požarov, je energetsko podjetje Pacific Gas & Electric (PG&E) prekinilo dobavo elektrike, kar je ta teden prizadelo dva milijona ljudi na severu Kalifornije. Tako naj bi se izognili požarom, ki jih lahko sprožijo zaradi vetra porušeni daljnovodi.

Na severu države je zaprtih več šol in univerz, ljudje pa kopičijo zaloge goriva, vode, baterij in drugih potrebščin.

Novembra lani je pokvarjen daljnovod podjetja PG & E sprožil najsmrtonosnejši požar v sodobni zgodovini Kalifornije. Umrlo je 86 ljudi, mesto Paradise pa je bilo uničeno.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je podjetje obtožil zanemarjanja infrastukture in slabega upravljanja. Podjetje zanima dobiček, ne javna varnost, je dejal guverner.