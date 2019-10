Nemiri se iz prestolnice Santiago de Chile širijo tudi na sever in jug države. Foto: Reuters

Nasilje v državi se nadaljuje kljub temu, da je vlada uvedla policijsko uro in ostro odgovorila proti izgrednikom in plenilcem trgovin. Poleg prestolnice Santiago policijska ura velja tudi v mestih Valparaiso, Coquimbo and Biobio, v mestih Antofagasta, Valdivia, Chillan, Talca, Temuco in Punta Arenas pa so uvedli izredne razmere, kar oblastem dovoljuje, da so omejile pravico ljudi do gibanja in zborovanja, piše BBC.

Protesti se iz prestolnice širijo tudi na druga čilska mesta, povečuje pa se tudi število mrtvih. Na ulicah mest je več kot 10.500 policistov in vojakov. Vlada je sporočila, da so doslej v državi našteli 103 resne incidente. Prijeli so 1.462 ljudi, od tega 614 v Santiagu de Chile, 848 pa v drugih mestih.

V Santiagu de Chile so divjali spopadi med protestniki na eni ter policijo in vojsko na drugi strani. Varnostne sile so proti protestnikom uporabile tudi vodne topove in solzivec. Čilska prestolnica je paralizirana; javni prevoz je ustavljen, mnoge trgovine so uničene. Odpovedanih je bilo tudi več letov, na mednarodnem letališču pa je obtičalo več tisoč ljudi.

Povod: povišanje cen vozovnic javnega prometa

Protesti so pred tednom dni izbruhnili zaradi povišanja cen vozovnic javnega prevoza. Ta ukrep je oblast že preklicala. A v petek so se protesti sprevrgli v izgrede in spopade s policijo, pa tudi plenjenje in požiganje trgovin, lokalov, avtobusov, avtomobilov in druge zasebne lastnine. Protestniki so jezni zaradi visokih življenjskih stroškov in neenakosti v družbi. Čile sicer velja za eno najpremožnejših in najrazvitejših držav v regiji.

Predsednika Piñero kritizirajo tudi zaradi počasnega in medlega odziva na zaostrene razmere. Foto: Reuters

Predsednik Sebastian Piñera je v petek zvečer razglasil izredne razmere. V sedemmilijonski prestolnici so uvedli policijsko uro, na ulice pa je na pomoč policiji prišla tudi vojska - prvič po padcu diktature Augusta Pinocheta in od vrnitve demokracije v državo leta 1990. V nedeljo je konservativni milijarder Piñera v televizijskem nagovoru dejal: "Borimo se proti močnemu sovražniku, ki je pripravljen uporabiti silo brez zadržkov. Zavedamo se, da imajo ljudje, ki stojijo za izgredi, takšno znanje, ki pritiče nečednim organizacijam. Pozivam sodržavljane, da se združimo v tem boju proti nasilju in prestopništvu." Piñera je državo že vodil med letoma 2010 in 2014, drugi mandat pa je začel marca lani.