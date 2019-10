Vojska v Peruju nadzoruje območje okoli kongresa, potem ko je opozicija odstavila predsednika Martina Vizcarra. Foto: Reuters

Mercedes Aráoz je zavrnila ponudbo opozicije, da bi bila začasna predsednica. S svojim odstopom je, tako kot predsednik Martín Vizcarra, pozvala k predčasnim volitvam. "Ustavni red je bil kršen ... priča smo hudi institucionalni krizi," je dejala po poročanju BBC-ja.

Perujski predsednik Martín Vizcarra je v ponedeljek razpustil kongres in za 26. januar sklical predčasne volitve, a je kongres izglasoval njegovo začasno odstavitev in na položaj imenoval Aráozevo. 86 od 130 članov kongresa je njegovo začasno odstavitev za leto dni izglasovalo zaradi "moralne nesposobnosti". Državna ureditev Peruja je predsedniška republika.

Opozicija ostro nad predsednika

Tudi podpredsenica Mercedes Aráoz je odstopila in pozvala k redčasnim volitvam. Foto: Reuters

V perujskem kongresu ima namreč večino opozicija, ki vztrajno blokira protikorupcijske reforme in spremembe imenovanja sodnikov vrhovnega sodišča, ki jih želi uveljaviti predsednik.

Kongresniki se bodo znova sestali v petek, ko bodo razpravljali o predlogu za trajno odstavitev predsednika. Eden izmed opozicijskih kongresnikov je ob tem komentiral, da je bila predsednikova odločitev "državni udar". Ob tem je izrazil upanje, da se vojska in policija ne bosta vmešavali v to "šarado".

Vojska in policija podpirata predsednika

V torek je policija preprečila kongresnikom, da bi vstopili v konges. Okoli 20 jih je namreč v zgradbi protestiralo proti odstavitvi predsednika Vizcarra. Iz predsedniške palače v Limi so prek Twitterja sporočili, da tudi načelnika policije in vojske v celoti podpirata ustavni red in Vizcarra kot predsednika. Pred zgradbo pa se je zbralo tudi okoli 2.000 protestnikov proti opoziciji.

Zaradi podkupovanja za zapahi tudi hči nekdanjega predsednika

Perujski predsednik Martin Vizcarra želi v državi izvesti predčasne volitve. Foto: Reuters

Vizcarra zaradi odločnega nastopa proti korupciji uživa široko podporo v Peruju, a se je zaradi tega že večkrat spopadel s kongresom, ki ga obvladuje opozicijska stranka Ljudska sila Keiko Fujimori, hčere nekdanjega perujskega predsednika Alberta Fujimorija. Tako kot njen oče je tudi Keiko trenutno za zapahi, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb, da je leta 2011 prejela 1,2 milijona dolarjev od brazilskega gradbenega podjetja Odebrecht in z njimi nezakonito financirala svojo predsedniško kampanjo.

Vrhovno sodišče trenutno razpravlja o tem, ali bi Fujimorijevo, nekdaj najbolj priljubljeno perujsko političarko, izpustili iz pripora. Gradbeni velikan Odebrecht je medtem že priznal, da je od leta 2004 perujskim funkcionarjem plačal za najmanj 29 milijonov podkupnin.

V zvezi s tem škandalom preiskujejo kar tri nekdanje predsednike Peruja, med njimi predhodnika Vizcarre Pedra Pabla Kuczynskega. Četrti, nekdanji predsednik Alan Garcia, je aprila naredil samomor, potem ko ga je na njegov dom zaradi suma pranja denarja prišla aretirat policija.