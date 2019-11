Lula ostaja priljubljen na levici. Foto: Reuters

Sodišče je v četrtek sporočilo, da morajo iti obsojenci v zapor šele, ko izkoristijo vse možnosti pritožbe. Odločitev bo morda vodila v izpustitev skoraj 5.000 zapornikov, vključno z Lulo, poroča BBC.

Sodnik José Antonio Dias Toffoli, čigar glas je bil odločilen, je sicer dejal, da bodo o izpustitvah odločali od primera do primera.

Lulovi odvetniki so že dejali, da bodo zahtevali "takojšnjo izpustitev" nekdanjega predsednika.

Sodniki vrhovnega sodišča so tako tesno, s šestimi glasovi proti petimi, spremenili tri leta staro pravilo kazenskega zakonika.

Nekdanji levičarski predsednik je bil na položaju med letoma 2003 in 2010, zaprli pa so ga lani.

Bil je sicer favorit na lanskih predsedniških volitvah, a so ga zaprli zaradi vpletenosti v večjo korupcijsko preiskavo. Lula vztrajno zanika obtožbe in trdi, da so politično motivirane.

Po prepovedi njegove kandidature je na volitvah zmagal skrajni desničar Jair Bolsonaro.

Zaradi "Operacije avtopralnica" zaprtih na desetine ljudi

Korupcijska preiskava, znana kot "Operacija avtopralnica", je bila sprva osredotočena na državno naftno podjetje Petrobras, a so odkrili milijarde dolarjev podkupnin. Zaprtih je bilo na desetine vidnih podjetnikov in visoko pozicioniranih politikov.

Pravilo o takojšnjem zaprtju obsojencev naj bi tožilstvu pomagalo doseči obsodilne sodbe in razrešiti velike korupcijske primere, saj naj bi spodbujalo osumljence, da priznajo krivdo v zameno za nižje kazni.

Kritiki pa so poudarjali, da se s tem krši brazilska ustava, ki določa, da nikomur ne sme biti odvzeta svoboda brez ustreznega pravnega postopka.

Preiskovalci v "Operaciji avtopralnica" so za odločitev sodišča dejali, da je "neskladna" s prizadevanji boja proti korupciji. Odločitvi je nasprotoval tudi sodnik Sergio Moro, ki je obsodil Lulo, zdaj pa je pravosodni minister.

Lula je bila leta 2018 obsojen na več kot 12-letno zaporno kazen, ki je bila pozneje znižana na osem let in deset mesecev. Obsojen je bil, ker je od inženirskega podjetja, vpletenega v korupcijsko preiskavo, prejel apartma na obali.

Letos pa je bil obsojen na dodatnih 12 let zapora zaradi sprejemanja podkupnin od gradbenih podjetij v obliki obnovitvenih del na hiši na podeželju.

74-letni Lula je nekdanji sindikalni aktivist in je na levici še vedno priljubljen.