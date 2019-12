Bela hiša je sporočila, da ne bodo sodelovali v procesu, saj je vse skupaj nepošteno. Foto: EPA

Od zdaj naprej odbor za pravosodje nadaljuje postopek, na koncu katerega bo sestavil obtožnico za sodni proces v senatu. Pričakovano so poročilo, ki obsega 300 strani, potrdili le demokratski člani odbora, republikanci pa so predtem predstavili svoje poročilo, s katerim so ves proces ustavne obtožbe označili za prevaro. "Dokazi predsednikovih prestopkov so veliki, skupaj z dokazi oviranja kongresne preiskave," pravi poročilo, pod katerega se je podpisal predsednik odbora, demokrat Adam Schiff. Trump ga je le nekaj ur prej v Londonu, kjer sodeluje na srečanju voditeljev zveze Nato, označil za neuravnovešeno osebo, lažnivca in pokvarjenca, ki si zasluži zapor.

Poročilo: Trump spodkopaval nacionalno varnost ZDA

Poročilo po dveh mesecih preiskave in tajnih ter javnih zaslišanj državnih uradnikov daje podlago za obtožbo, da je Trump zlorabil svoja pooblastila za osebno korist in oviral ameriški kongres. V poročilu je navedeno, da je predsednik v odnosu do Ukrajine postavil osebni interes nad nacionalnega, hkrati pa je z zadrževanjem ključne pomoči Ukrajini spodkopaval nacionalno varnost ZDA. Republikanci po drugi strani trdijo, da ni dokazov, da bi Trump naredil kaj narobe. Dokazano je po njihovih besedah le to, da je bil predsednik močno skeptičen do Ukrajine, kar, kot pravijo, je razumljivo.

Poročilo predstavlja primer predsednikovega oviranja kongresa s tem, da vlada ni odgovorila na 71 zahtev za predajo dokumentov, predsednik pa je udeležbo na zaslišanjih skušal prepovedati zdajšnjim in nekdanjim državnim uradnikom. Poročilo omenja tudi republikanskega kongresnika Devina Nunesa, ki je kot predsednik obveščevalnega odbora ščitil Trumpa pred preiskavami, preiskava pa je ugotovila, da je glede Ukrajine tudi sam povezan s Trumpovim osebnim odvetnikom Rudyjem Giulianijem in ukrajinskim poslovnežem Levom Parnasom.

Podkupovanje ena izmed točk obtožnice

Ameriška ustava določa, da se lahko predsednika ZDA odstavi zaradi izdaje, podkupovanja ali drugih večjih kaznivih dejanj in prekrškov. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je že napovedala, da bo ena izmed točk obtožnice podkupovanje, nekateri demokrati želijo dodati še oviranje kongresne preiskave tako glede Ukrajine kot ruskega vpletanja v volitve 2016, nekateri pa tudi zlorabo položaja za osebno korist.

Bela hiša je odklonila sodelovanje na zaslišanju zaradi "nepoštenega" postopka. Trump ima do petka čas, da se odloči, ali bo sodeloval v postopku. Če ne bo zavlačevanja, lahko pravosodni odbor že prihodnji teden glasuje o točkah ustavne obtožbe proti Trumpu. Po potrditvi točk v pravosodnem odboru se bo postopek predvidoma januarja preselil v senat. Po sojenju, ki ga bo vodil predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, bo senat glasoval o predsednikovi krivdi ali nedolžnosti. Za potrditev krivde in odstavitev s položaja je potrebna dvotretjinska večina senatorjev. Trumpovi republikanci imajo v stočlanskem senatu 53 sedežev.