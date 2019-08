Foto: Reuters

Rossello je Pierluisija imenoval na položaj državnega sekretarja Portorika, kar je ob odstopu guvernerja odskočna deska na politični vrh Portorika, ki je ob finančni zdaj tudi v hudi politični krizi.

Rossella so v odstop prisilili prebivalci Portorika z najbolj množičnimi protesti v zadnjih 15 letih.

Pierluisi je prisegel, vendar pa bo senat o njegovi potrditvi glasoval šele v ponedeljek. Rossello meni, da naslednik ne potrebuje potrditve v obeh domovih portoriškega kongresa, ker ga je na položaj državnega sekretarja imenoval pred dnevi v času kongresnih počitnic.

Portoriko, od ZDA odvisno ozemlje, so julija zajeli množični protesti proti Rossellu, potem ko je v javnost prišla njegova elektronska pošta z žalitvami žensk, homoseksualcev, žrtev orkana Maria, predsednika ZDA Donalda Trumpa, političnih nasprotnikov in drugih. Do 25. junija je vztrajal na položaju, nato pa popustil in napovedal odstop.

Vprašanje je, ali se bo Pedro Pierluisi obdržal na položaju. Foto: Reuters

Zapleti se nadaljujejo

Če Portoriko ne bi bil v tako globoki finančni krizi, kot je, bi Rossello morda politično preživel, tako pa so prebivalci vso jezo, ki se je nabrala tudi zaradi počasne obnove po uničujočem orkanu Maria leta 2017, stresli nanj. Samo zaradi njegovega odstopa, ki so ga Portoričani sprejeli z navdušenjem, sicer ne bo nič bolje, saj se zapleti nadaljujejo.

Po ustavi bi ga moral zamenjati državni sekretar Portorika, vendar je bil položaj prazen, ker je Luis Rivera Marin že odstopil s položaja med protesti.

Naslednja na vrsti bi bila po ustavi pravosodna ministrica Wanda Vazquez Garced, ki bi bila šele druga ženska na položaju guvernerja v zgodovini Portorika. Vendar pa se je spoprijemala z obtožbami o prekoračitvi pooblastil in da ni usposobljena za položaj, ki ga je potem raje odklonila.

Rossello je na hitro na položaj državnega sekretarja postavil Pierluisija, da je lahko postal njegov namestnik. Vendar pa ga je na položaj državnega sekretarja potrdil le predstavniški dom kongresa, senat pa še ne.

Portoriko je sredi prestrukturiranja kar 70 milijard dolarjev dolga, ki ga nadzira zvezna vlada v Washingtonu, orkan Maria pa je leta 2017 povzročil za 100 milijard dolarjev škode. Potem je tu še splošna korupcija vlade. Glavni vir dohodka otoka je turizem, ki pa stagnira, saj si zaradi politične nestabilnosti sledijo odpovedi obiskov.