Veter naj bi pihal s hitrostjo do 128 km/h, kar bi še "prililo olja na ogenj" oziroma ga "razpihalo", zato so na jugu Kalifornije v okrožjih Los Angeles, Ventura in San Bernardino prvič v zgodovini razglasili rdeči alarm, navaja BBC.

Ashley LaFranchi na pogorišču doma v Oak Hill Angusu v Calistogi v severnem delu Kalifornije. Foto: Reuters

Brez elektrike skorajda tri milijone ljudi

Prebivalci Kalifornije so ob požarih zelo nezadovoljni tudi zaradi dveh velikih podjetji za distribucijo električne energije - Pacific Gas & Electric na severu države in Southern California Edison na jugu države, ki zaradi požarne nevarnosti izklapljata elektriko gospodinjstvom in podjetjem. Brez elektrike je bilo konec preteklega tedna 2,7 milijona prebivalcev Kalifornije, v torek pa se je začel nov val redukcij za skupaj milijon do 1,5 milijona ljudi.

Pogled na požare z avtoceste severno od Los Angelesa. Foto: Reuters

Veter ruši daljnovode

Razlog za izklapljanje dobave električne energije je silovit veter, ki lahko ruši daljnovode ali vanje meče drevesa, veje in vse ostalo kar dvigne v zrak, pri čemer nastajajo iskre, ki v trenutku zanetijo suho travo ali grmovje na tleh.

Največji požar, ki trenutno divja na severu Kalifornije v vinskem okrožju Sonoma, je le 15-odstotno omejen, do torka pa se je razširil na območje 305 kvadratnih kilometrov. Požgal je nekaj zgradb, ogroža pa jih skupaj 90.000. Pod ukazom za evakuacijo ostaja 156.000 ljudi, v ponedeljek pa so ga ukinili za 30.000.

Dom morala zapustiti tudi LeBron James in Arnold Schwarzenegger

Kalifornijsko ministrstvo za vodo in elektriko je v torek sporočilo, da je požar v naselju bogatih in slavnih pri Los Angelesu nedaleč od muzeja J. Paula Gettyja zanetila veja, ki je priletela v žice daljnovoda in sprožila iskre. Zaradi tega požara sta morala bežati na varno tudi košarkar NBA LeBron James in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger.

Ta požar je sicer uničil le 2,6 kvadratna kilometra ozemlja in se je unesel, vendar so ostali ogorki, ki jih lahko silovit veter raznese naokrog in zaneti nove požare. Zaradi tega je pod ukazom za evakuacijo še vedno 10.000 ljudi. Požar je uničil 12 hiš in poškodoval pet.

Podjetje Southern California Edison je v torek priznalo, da je lanskoletni velik požar Woolsey, ki je požgal 1600 objektov, zakrivila njihova oprema.