Protesti v Čilu so se sprevrghli v nasilje, v katerem je bilo ubitih 15 ljudi. Foto: Reuters

"Težave so se kopičile več let, mi na vladi pa nismo bili sposobni, da bi jih prepoznali," je dejal predsednik Sebastian Pinera in se opravičil sodržavljanom. Dodal je, da je s predstavniki opozicijskih strank dosegel dogovor o ustanovitvi delovnih skupin, ki bodo uresničile napovedano socialno reformo.

V torek zvečer je tako napovedal povišanje minimalne plače in pokojnine, nižje cene zdravil in višje davke za najbogatejše. Napovedal je tudi znižanje plač poslancev in visokih državnih uradnikov.

Univerzalna osnovna pokojnina se bo povečala za 20 odstotkov. Prav tako je Pinera napovedal preklic 9,2-odstotnega zvišanja cen električne energije ter povišanje minimalne plače na 350.000 pesov (431,36 evra).

Proteste sprožilo zvišanje cen javnega prevoza

Proteste v Čilu je pred več dnevi sprožilo zvišanje cen za podzemno železnico v prestolnici Santiago de Chile. Kmalu so protestniki začeli izražati tudi nezadovoljstvo zaradi nizkih plač in pokojnin, visokih cen, šolnin ter ekstremnih razlik med revnimi in bogatimi v državi. Iz prestolnice so se protesti hitro razširili po vsej državi.

V protestih je od petka umrlo najmanj 15 ljudi. Poleg tega so od začetka protestov aretirali več kot 2.600 ljudi. Protesti in izgredi so se nadaljevali tudi v torek zvečer po začetku policijske ure. V prestolnici so med drugim po poročanju novičarskega portala Emol zažgali supermarket in lekarno.