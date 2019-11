Richard Spencer je po odpustitvi dejal, da s predsednikom očitno nimata enakih stališ glede reda in discipline. Foto: EPA

Primer Gallagherja, ki ga je vojaško sodišče obsodilo zaradi poziranja s truplom, je povzročil velike napetosti med Belo hišo in vojaškim vrhom. Spencer naj bi se mimo Esperja z uradniki Bele hiše dogovarjal glede Gallagherja, kar naj bi obrambnega ministra razjezilo in sledila je odpoved Spencerju. Kot je pojasnil, je izgubil zaupanje v Spencerja zaradi njegovih zasebnih pogovorov z Belo hišo, ki so bili v nasprotju z njegovimi javnimi stališči.

Gallagher je bil obtožen umora 17-letnega pripadnika džihadistične skupine Islamska država (IS), ki ga je ubil z nožem, in streljanja naključnih civilistov med služenjem v Iraku leta 2017, a je bil obtožbe oproščen. Porota ga je potem obsodila za neprimerno obnašanje, ker se je leta 2017 v Iraku fotografiral s truplom. Obsodba je pomenila degradacijo za eno stopnjo v podčastniškem činu ameriške mornarice. Prejšnji mesec je admiral Mike Gilday, vodja pomorskih operacij, zavrnil prošnjo za pomilostitev Gallagherja in potrdil kazen vojaške porote, po kateri so Gallagherju takrat znižali čin.

Pomiloščeni Edward Gallagher z ženo. Foto: AP

Pomilostitvi sledil poziv pred revizijski odbor

Trump pa je 16. novembra Gallagherja pomilostil in mu vrnil čin, kar je povzročilo spor z vojaškim vrhom in ameriškim pravosodjem.

V sredo je Gallagher dobil obvestilo, da mora pred revizijski odbor, ki bo odločal o tem, ali bo ostal brez vseh činov pri Tjulnjih, torej ali se bo lahko upokojil s podčastniškim činom, ki ga je imel pred obsodbo, in statusom pripadnika elitnih mornariških posebnih enot. To pomeni nekoliko višjo pokojnino, predvsem pa status elitnega vojščaka, usposobljenega za bojevanje v morju, zraku in na zemlji.

Esper je Spencerju očital, da je mimo njega predlagal Beli hiši, da se Gallagherju omogoči upokojitev v višjim činom. Po odpovedi pa je to predlagal sam, kot tudi odpoved obravnave pred revizijskim odborom. Za novega sekretarja mornarice je Trumpu predlagal upokojenega admirala in sedanjega veleposlanika ZDA na Norveškem Kennetha Braithwaita. Trump je tvitnil, da je to v redu in je Braithwaita označil za moža velikih dosežkov in uspehov.

Trump je glede odpustitve Spencerja dejal, da ni bil zadovoljen z obravnavo primer Gallagherja in namignil, da je bil to razlog za odpoved. Spencer je v pismu zapisal, da je očitno, da s predsednikom nimata enakega pogleda na "red in disciplino."