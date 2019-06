Trump z listom "skrivnosti" dogovora z Mehiko. Foto: Reuters

Mehika in ZDA sta pretekli teden dosegli dogovor o zaustavljanju srednjeameriških prebežnikov, s čimer se je Mehika izognila ameriškim carinam.

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo spregovoril o "skrivnem načrtu" med državama, čeprav je mehiški minister Ebrard že pred tem razkril več podrobnosti. Pri tem je Trump mahal z listom papirja v rokah, s katerega so novinarji lahko prebrali več "skrivnosti".

Mehika ima glede na dogovor zdaj 45 dni časa, da zajezi migracije proti ZDA, kar bodo poskusili doseči tudi z namestitvijo dodatnih 6000 pripadnikov nacionalne garde na mejo z Gvatemalo ter izgradnjo obmejne infrastrukture. "Na jugu države se vprašaš, kje sploh je meja. Tam ni ničesar. Ideja je, da bo meja izgledala, kot da je sever države zelo oddaljen," je dejal Ebrard.

Če načrt ne uspe, bi Mehika lahko postala "varna tretja država", kar pomeni, da bi prebežniki za zatočišče lahko zaprosili že v Mehiki in ne samo v ZDA. Mehika je vse doslej ta predlog ZDA odločno zavračala.

"Če nam spodleti, bi lahko postali varna tretja država. Sprejemamo, kar pravijo (Američani)," je v torek zvečer sporočil Ebrard in opozoril, da bi v tem primeru morali spremeniti državno zakonodajo o migracijah.

Mehika bo skušala upočasniti tok ljudi iz srednjeameriških držav, ki bežijo pred revščino in nasiljem. Foto: Reuters

Prebežniki tudi v druge latinskoameriške države?

Mehiški minister je še izpostavil, da bi morale breme migracij nositi tudi druge latinskoameriške države. Trumpov list papirja je razkril, da se s tem očitno strinjajo tudi ZDA, saj so fotografije razkrile navedbe o "regionalnem pristopu k porazdelitvi bremeni v zvezi z obrabnavo zahtevkov za status begunca" in "45 dneh".

V ZDA iz Srednje Amerike prihaja veliko število prebežnikov, ki bežijo pred represijo in nasiljem. ZDA so decembra v sodelovanju z Mehiko sprejele nov ukrep, po katerem prebežnike po oddaji prošnje za azil deportirajo nazaj v Mehiko, kjer čakajo na obravnavo prošnje, kar lahko traja tudi več let.

Mehika je zdaj sporočila, da bodo prebežniki vračali še v tri dodatna mesta, katerih imena bodo razkrili v petek.

Na poti tudi vse več ljudi s Kube, Haitija in afriških držav

Prebežniki iz Hondurasa med prečkanjem reke Rio Bravo.Foto: Reuters

V zadnjih mesecih se je povečalo tudi število prebežnikov iz Haitija in Kube, ki do ZDA pridejo preko Paname; ter iz afriških držav, ki pridejo preko Brazilije. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v ponedeljek oznanil, da bodo dnevno spremljali napredek Mehike pri zaustavljanju prebežnikov, sočasno pa se pogovarjajo tudi s srednjeameriškimi državami, Brazilijo in Panamo.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je nakazal, da naj bi tudi Gvatemala začela sprejemati prebežnike iz sosednjih držav. "Dosegli smo dogovor z Gvatemalo, po katerem bomo spremenili svoje zakone, da bomo v bistvu lahko dejali, naj ljudje, ki želijo zaprositi za azil, to storijo v prvi varni državi, v katero pridejo," je dejal v intervjuju za Fow News.