Anni Sorokin je kar štiri leta uspelo živeti na veliki nogi kot Anna Delvey. Foto: AP

"Opravičujem se za napake, ki sem jih zagrešila," je dejala na sodišču Sorokinova, preden ji je sodnica izrekla zaporno kazen med 4 in 12 let zaradi kraje v skupni vrednosti 200.000 dolarjev.

Preti ji tudi deportacija v Nemčijo. Koliko časa bo dejansko presedela za zapahi, je odvisno od več dejavnikov, med njimi vedenja. Ob tem ji bodo od kazni odšteli čas, ki ga je že presedela v zloglasnem newyorškem zaporu Rikers, kjer je od oktobra 2017.

Sodnica Diane Kiesel je Sorokinovi naložila tudi globo 24.000 dolarjev in povračilo okoli 199.000 dolarjev. Na zaslišanju je Kieselova zavrnila obrambo odvetnikov, da je Sorokinova zgolj skušala "preživeti v New Yorku", s čimer so citirali slavno pesem Franka Sinatre.

Hlipajoča ob izreku sodbe. Foto: Reuters

Sodnica je odvrnila, da jo primer Sorokinove bolj spominja na pesem Brucea Springsteena Blinded by the Light. "Zaslepljena je bila z bliščem in glamurjem New Yorka," je dejala sodnica, ki je ob tem dodala, da je povsem "osupla", kako daleč je Anna Sorokin šla pri svoji prevari.

Oče tovornjakar, ne naftni mogotec

Nemka, sicer ruska priseljenka, je pod imenom Anna Delvey lažno trdila, da razpolaga z več milijonov težkim skrbniškim skladom, ko je razsipno najemala zasebno letalo, se udeleževala zabav manhattanske elite in živela v razkošnem hotelu.

Pri tem je svojim premožnim "prijateljem" in posojilodajalcem uspešno izmikala na tisoče dolarjev.

Celo za sojenje je Sorokinova angažirala osebno stilistko. Foto: AP

Tak življenjski slog je vzdrževala kar štiri leta, pri tem pa, kot je navedlo tožilstvo, ni imela v žepu niti centa. Njen oče je nekdanji voznik tovornjaka, ki ima manjši posel s klimanapravami, ne pa naftni baron ali diplomat, kot je razlagala.

Odvetnik Todd Spodek je na sodišču trdil, da si je njegova stranka zgolj "kupovala čas", da bi poplačala vse svoje dolgove. Vztrajal je, da Sorokinova ni gojila nobenih kazenskih naklepov, ampak je bila zgolj ambiciozna podjetnica.

Sodni dokumenti kažejo, da je Sorokinova s svojo lažno identiteto nemške dedinje s 60 milijoni dolarjev na računu skušala priti do posojila 22 milijonov za umetniški sklad na svoje ime.

Predložila je potvorjene bančne izjave in polagala čeke brez kritja, nato pa denar dvignila, preden so bili čeki zavrnjeni.

V enem mesecu porabila 55.000 dolarjev

Po navedbah tožilstva je v enem mesecu nakupovalne mrzlice zapravila 55.000 dolarjev za luksuzni hotel, visoko modo, osebnega trenerja, Applov prenosnik in drugo, pri tem pa ni pokazala "nobenega obžalovanja".

Bila je očarljiva in svojo osebnost bogate dedinje je gradila tudi na družbenih omrežjih. Bila je redna stranka dragih hotelov, tamkajšnje osebje in voznike Uberja pa je obdarjevala s stodolarskimi bankovci napitnine.

Policija ji je prišla na sled, potem ko sta dva hotela, v katerih je bivala, vložila prijavo zaradi kraje. Ko je Sorokinova položila dva čeka brez kritja, so jo aretirali v Kaliforniji in jo prepeljali nazaj v New York.

Po mesecu dni sojenja je porota Sorokinovo spoznala za krivo v osmih točkah obtožnice, ne pa tudi kraje 60.000 dolarjev od prijatelja, ki ji je plačal luksuzni oddih v Maroku.

Sorokinova je svojo podobo skrbno gradila tudi med sojenjem samim in v ta namen angažirala osebno stilistko.

Zgodbo o Sorokinovi so prvi objavili pri reviji New York, Netflix pa je že odkupil pravice za snemanje serije.

Produkcijo naj bi prevzela Shonda Rhimes, ki stoji za takimi TV-uspešnicami, kot so Talenti v belem (Grey's

Anatomy), Škandal in Kako jo odnesti z umorom (How to Get Away With Murder), navaja Buzzfeed.

Na splošno je zgodba mlade sleparke močno vzbudila pozornost ameriške javnosti. Tako je revija Elle posvetila cel članek zunanji podobi in ličenju Sorokinove, neko modno podjetje pa je že lansiralo linijo majic s podobo Sorokinove.

Zakaj nas sleparji fascinirajo?

Jerri Williams, nekdanja agentka FBI-ja, ki se je posvetila preiskavam prevar, priznava, da celo njo sleparji fascinirajo.

"Njihova glavna značilnost je, da so zelo družabni in da vedo, kaj reči, da jih bodo imeli ljudje radi," razlaga za BBC.

Foto: AP

"Javnost včasih občuduje njihovo sposobnost, da zgolj s svojim šarmom prepričajo ljudi – še posebej v tej državi, kjer imamo radi bogastvo in uspeh."

A ta karizma je lahko tudi nevarna. Kot opozarja Williamsova, je upodobitev sleparjev v filmih in medijih lahko "problematična", ko niso upodobljeni kot kriminalci.

"Zločini, ki jih zagrešijo, so precej hujši in večji od nekoga, ki je oropal banko ali ukradel torbico. Moramo razumeti, da je škoda, ki jo povzročijo ljudem in njihovim pokojninskim skladom precej večja in dolgotrajnejša."

Ob tem se spominja nekaterih najbolj zloglasnih prevar, pri katerih so poklicni sleparji nekatere organizacije opeharili tudi za več sto milijonov dolarjev, številne žrtve pa prignali na rob samomora, ko so izvedele, da so vsi njihovi prihranki izpuhteli v zrak.