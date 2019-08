Ideja uporabiti jedrsko orožje za razbitje orkanov nad oceanom ni nova. Foto: Reuters

Axios je poročal, da je Trump na enem izmed srečanj z najvišjimi predstavniki na področju državne varnosti in uslužbenci ministrstva za domovinsko varnost v Beli hiši glede grožnje, ki jo predstavljajo orkani, dejal: "Imam idejo. Imam idejo. Zakaj nanje ne odvržemo jedrske bombe?"

Trump je prisotne na srečanju vprašal, zakaj ne morejo uporabiti jedrskega orožja, da bi razbili orkane, dokler so še nad Atlantskim oceanom. Udeleženci srečanja naj bi bili presenečeni nad predsednikovim predlogom.

Axios, kot povzema Guardian, še poroča, da je Trump to idejo omenil tudi ob drugih priložnostih. Portal navaja neimenovanega višjega uslužbenca vlade, ki je dejal, da predsednikov "cilj preprečiti, da katastrofalni orkan zadene celino, ni slab".

Iz Bele hiše niso želeli komentirati poročila Axiosa. "Ne komentiramo zasebnih razprav, ki jih predsednik je ali ni imel s svojo ekipo za državno varnost," so sporočili.

Ideja, stara več desetletij

Sama ideja uporabiti jedrsko orožje zoper orkane ni nova. National Geographic je kmalu po prihodu Trumpa na oblast januarja leta 2017 objavil, da je bila ta predlog zaradi škode, ki jo povzročajo orkani, pogost v zadnjih desetletjih.

Čeprav se znanstveniki strinjajo, da je ideja slaba, se ta vedno znova pojavi. Ameriška vladna agencija Nacionalna uprava za oceane in ozračje je zato objavila poročilo, ki pravi, da ne samo, da uporaba jedrske bombe ne bi spremenila nevihte, pač pa bi vetrovi razmeroma hitro raznesli radiacijo po eksploziji na kopno, nastali pa bi uničujoči okoljski problemi. "Odveč je poudariti, da to ni dobra ideja," so se glede uporabe jedrskega orožja zoper orkane opredelili v omenjeni agenciji.