V aljaškem arktičnem nacionalnem zatočišču za divje živali živi več kot 200 različnih vrst, tudi polarni medved. Foto: Reuters

Ameriška Zvezna agencija za upravljanje zemljišč (BLM) bo ponudila najem za celotnih nekaj več kot 600.000 hektarjev priobalnega dela, na katerem živijo tudi polarni medvedi, severi jeleni karibuji, volkovi, lisice ter več kot 200 drugih vrst živali in rib. Vrtine bi bile lahko problematične tudi za tamkajšnje avtohtone prebivalce, katerih življenje je odvisno od lova in ribolova.

Spodnji dom ameriškega parlamenta, v katerem imajo večino demokrati, je ravno pred nekaj urami zavrnil predlog predsednikovega kabineta, kar pa se po vsej verjetnosti ne bo zgodilo v senatu, kjer imajo večino republikanci.

Nova zakonodaja

Kakršni koli posegi z namenom pridobivanja naravnih virov na tem naravnem in zaščitenem območju so bili prepovedani vse do leta 2017, ko je kongres sprejel novi zakon o davčnih olajšavah, kot aneks k zakonu pa je sprejel tudi ukrep o vrtanju nafte v aljaškem arktičnem nacionalnem zatočišču za divje živali. Zakon so organizacije za zaščito okolja označile kot "sramotnega".

Znanstveniki opozarjajo, da se zaradi podnebne krize vse hitreje topijo tudi veliki ledeniki na severnem polu Zemlje. Foto: Reuters

BLM je ob tem najavil, da bo dovolilnice za vrtanje energetskim podjetjem začel podeljevati že konec leta. Agencija je ocenila, da bodo z vrtanjem v ozračje vsako leto izpustili od 0,7 milijona do pet milijonov metričnih ton ogljikovega dioksida, kar bi bilo enako, kot če bi bilo na cesti milijon avtomobilov več, poroča Guardian.

Ameriški urad za ribe in divje živali je dejal, da je BLM ob tem podcenil vpliv samega črpanja nafte na okolje. BLM je v svojem poročilu namreč posredno zanikal okoljsko krizo in navedel, da so zanjo odgovorni naravni zemeljski cikli, in ne človeški dejavnik.