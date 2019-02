Knight Craftova se bo iz Ottawe preselila v New York. Foto: Reuters

56-letna Knight Craftova prihaja iz Kentuckyja, v diplomacijo pa je prišla kot donatorka republikanske stranke. Kot kaže njena biografija, je ustanovila marketinško in svetovalno podjetje, leta 2007 pa jo je takratni predsednik George W. Bush postavil za nadomestno delegatko pri Generalni skupščini ZN-a.

Njen soprog Joe Craft je milijarder in eden vodilnih v rudarskem podjetju Alliance Resource Partners. Oba sta donatorja republikanske stranke. Po navedbah Washington Posta sta za podporo kandidatov stranke na volitvah leta 2016 prispevala okoli 1,5 milijona dolarjev.

Kentuckyjska naveza

Časnik tudi navaja, da sta zakonca stalna gosta Trumpovega hotela v Washingtonu ter da je imela Knight Craftova tudi vodilne položaje pri dobrodelnem združenju Vojska odrešitve, kot tudi v nepridobitnih organizacijah za gospodarski razvoj podeželskega Kentuckyja. Po poročanju ameriških medijev naj bi jo za položaj Trumpu priporočil vodja senatne večine Mitch McConnell, ki je prav tako iz Kentuckyja.

Trump je zapisal, da je Knight Craftova že do zdaj dobro predstavljala državo in da ne dvomi, da jo bo tudi na najvišji ravni. O Knight Craftovi se je največ pisalo leta 2017, ko je na vprašanje, ali verjame v podnebne spremembe, odgovorila: "Verjamem, da so na obeh straneh znanstveniki, ki imajo prav. Sama spoštujem oboje."

Nauertova se je položaju odpovedala

Trump je sprva za veleposlanico v ZN-u sicer nameraval imenovati nekdanjo voditeljico televizije Fox News in nekdanjo tiskovno predstavnico State Departmenta Heather Nauert. Njene kandidature formalno še ni poslal v senat, a je Nauertova v začetku meseca odstopila od kandidature z utemeljitvijo, da je to "najbolje za njeno družino".