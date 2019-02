Nekdanja voditeljica televizijske postaje Fox News in zdajšnja tiskovna predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva ter podsekretarka za javno diplomacije in javne zadeve je v pisni izjavi, ki jo je objavil State Department, sporočila, da sta bila pretekla dva meseca zelo naporna in da je odločitev o umiku sprejela, ker je tako najboljše za njeno družino.

Heather Nauert s svojim nadrejenim, ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Foto: Reuters

Trump je decembra sporočil, da je Nauertova njegova izbira za naslednico Nikki Haley, ki je oktobra dejala, da konec leta zapušča mesto veleposlanice. "Zelo je talentirana, pametna, hitra in mislim, da jo bodo vsi spoštovali," je takrat dejal Trump. Številni poznavalci so izrazili dvom v usposobljenost Nauertove za prevzem tako zahtevnega položaja, saj je del vladne ekipe manj kot dve leti, nikoli pa se ni specializirala za mednarodne odnose.

Kot navaja BBC, se je po navedbah neimenovanih virov za umik odločila, potem ko je Bela hiša med preverjanjem njenega ozadja ugotovila, da bi lahko nastal zaplet. Bloomberg je poročal, da sta Neuertova in njen mož zaposlila priseljensko varuško, ki je bila v ZDA zakonito, vendar pa naj ne bi imela ustreznega delovnega vizuma.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je dejal, da 49-letnica odlično opravlja naloge kot članice njegove ekipe in da bo "še naprej odlično zastopala našo državo".

Med letoma 1998 in 2005 je delala za Fox News, potem dve leti za ABC, leta 2007 pa se je vrnila na Fox.

Za zdaj še ni jasno, kdo bi lahko prevzel položaj veleposlanika pri Združenih narodih. Reuters poroča, da se omenja ime nemškega veleposlanika v Nemčiji Richarda Grenella, ki je bil predtem tiskovni predstavnik ZDA pri Združenih narodih z najdaljšim stažem. Ta je junija lani dvignil veliko prahu z izjavo za desničarski Breitbar News: " /.../ absolutno želim opolnomočiti druge konservativce po Evropi."