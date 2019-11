Na nekaterih bencinskih črpalkah ni več goriva. Foto: Reuters

V La Pazu ljudje v dolgih vrstah čakajo za osnovne dobrine, kot sta moka in piščanec.

Še naprej potekajo tudi protesti in spopadi med nasprotniki in pristaši Moralesa, ki je zaradi obtožb o volilnih poneverbah odstopil 10. novembra in nato sprejel politični azil v Mehiki. V nemirih je umrlo že 23 ljudi. Konec tedna je bila najhuje v mestu Cochabamba, kjer so pridelovalci koke skušali oditi v La Paz na proteste v podporo Moralesu, a sta jim policija in vojska to preprečili z blokado na mostu iz mesta. V spopadih je umrlo devet ljudi.

Začasna predsednica države Jeanine Añez, nekdanja podpredsednica senata, ki se tudi sooča s kritikami, naj odstopi, je v nedeljo zagotovila, da bo "kmalu" razpisala nove volitve, ki bodo ponovno vzpostavile "demokratično verodostojnost države", piše BBC. Trenutna oblast je že spremenila ime osrednjega državnega časopisa - prej se je imenoval Sprememba, zdaj pa Bolivija.

"Nevaren razvoj dogodkov"

Iz Združenih narodov prihajajo pozivi k umiritvi strasti. Visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je opozorila, da bi lahko situacija ob pretirani uporabi sile ušla izpod nadzora.

Bachetelova je ocenila, da bi lahko bile smrtne žrtve posledica "nesorazmerne" uporabe sile s strani policije in vojske. "To je izredno nevaren razvoj dogodkov, ki najverjetneje ne bo zadušil nasilja, ampak ga bo le še okrepil," je dejala. "Res me skrbi, da bi stanje v Boliviji lahko ušlo izpod nadzora, če se oblasti reševanja situacije ne bodo lotile z občutkom in v skladu z mednarodnimi normami in standardi v zvezi z uporabo sile," je dodala.

Añezova je v četrtek vojski dovolila sodelovanje pri vzdrževanju reda in vojake oprostila kazenske odgovornosti. Morales je na Twitterju zapisal, da jim je s tem dala proste roke za masaker.