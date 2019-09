Na Bahamih naj bi orkan uničil na tisoče domov. Foto: Reuters

Ameriški Državni center za orkane (NHC) s sedežem v Miamiju je prebivalce opozoril, naj ne zapuščajo zaklonišč, dokler se središče orkana, ob katerem so vetrovi običajno najmočnejši, ne premakne naprej.

Najmanj pet ljudi je umrlo na otokih Abaco na severu Bahamov, je v ponedeljek dejal premier Hubert Minnis. "Priča smo zgodovinski tragediji v delih naših severnih Bahamov," je dejal. Zdaj so osredotočeni na "iskanje, reševanje, okrevanje".

Premier Bahamov je dejal, da je ameriška obalna straža na otokih Abaco in da je rešila več ranjenih. Hudo ranjene so prepeljali v bolnišnice na otoku New Providence, ki ima največ prebivalcev.

NHC je sporočil, da bi lahko Dorian sprožil nevihte, ki bi vodno gladino na otoku Grand Bahama dvignile do štiri ali pet metrov.

Na Bahamih naj bi bilo uničenih ali hudo poškodovanih do 13.000 domov, je sporočila Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Orkan, ki je v ponedeljek zjutraj oslabel v kategorijo štiri na petstopenjski lestvici, zdaj pa je že tretja kategorija, je povzročal vetrove s hitrostjo do 240 kilometrov na uro.

Oslabljen orkan zdaj do ZDA

Zdaj se pričakuje, da se bo orkan Dorian premaknil severozahodno ob obale Floride, Južne Karoline in Georgie, menijo v NHC-ju. Z vzhodne obale Floride že poročajo o močnih sunkih vetra.

V devetih okrožjih na Floridi so oblasti ukazale obvezno evakuacijo. Guverner Ron DeSantis je obalne prebivalce pozval, naj spoštujejo ukaz o evakuaciji. "Odidite, dokler je dovolj časa in dokler je na voljo gorivo," je dejal.

Eden največjih letališč na Floridi, mednarodno letališče Orlando, je sporočilo, da v torek zjutraj namerava ustaviti komercialne polete. Zaprtih je več drugih letališč v državi.

Evakuacije je odredil tudi guverner Južne Karoline Henry McMaster, in sicer v osmih obalnih okrožjih. Evakuirati se bo moralo več kot 830.000 ljudi.

Guverner Georgie Brian Kemp je ukazal evakuacijo v šestih obalnih okrožjih, guverner Virginie Ralph Northam pa je razglasil izredne razmere. Tam orkan pričakujejo v četrtek.

Orkan Dorian je ob orkanih Gilbert iz leta 1988, Wilma iz leta 2005 in orkana iz leta 1935 drugi dokumentirani najmočnejši atlantski orkan glede na hitrost vetrov. Najmočnejši je bil Allen oz leta 1980. Takrat so imeli vetrovi hitrost 306 kilometrov na uro.

Znanstveniki opozarjajo, da so orkani zaradi podnebnih sprememb vse močnejši. Ker globalno segrevanje segreva površino oceanov, nevihte dobijo več energije, kar lahko vodi v več padavin in močnejše vetrove, ko zadenejo kopno.