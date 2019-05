Interpol je operacijo Blackwrist začel pred dvema letoma. Foto: EPA

Spletna stran je imela kar 63.000 uporabnikov po svetu in je nove videoposnetke in fotografije objavljala tedensko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija na podlagi posnetkov in fotografij domneva, da je bilo zlorabljenih okoli sto otrok. Žrtve so storilci običajno zamaskirali, kar policiji otežuje identifikacijo.

Prve vpletene so aretirali lani, ko so na Tajskem prijeli glavnega upravitelja strani Montrija Salangama, v Avstraliji pa še enega upravitelja Ruecho Tokputzo. Skupno so na Tajskem, v Avstraliji in ZDA aretirali devet ljudi. Pričakovati je še več aretacij, saj policije v 60 državah nadaljujejo preiskavo na podlagi Interpolove operacije.

Salangam, ki je zlorabljal tudi svojega nečaka, je bil junija lani na Tajskem obsojen na 146 let zapora. Njegov sodelavec, ki je delal v vrtcu, je dobil 36 let. Tokputzo so pretekli petek v Avstraliji obsodili na 40 let zapora. To je bila tudi najdaljša izrečena zaporna kazen v državi zaradi spolnih zlorab otrok. 31-letni Tokputza je priznal krivdo v 50 točkah zlorab 11 otrok med letoma 2011 in 2018. Ena izmed njegovih žrtev je bila stara samo 15 mesecev.

Interpol podatkov o drugih aretiranih ni objavil. Predstavnik HSI-ja v Bangkoku Eric McLoughlin je povedal, da so v ZDA prijeli več ljudi, med njimi tudi nekatere, ki so "uživali zaupanje javnosti". Eden med njimi je spolno zlorabljal svojega dveletnega polbrata.

Ameriški preiskovalci izsledili IP-naslov spletne strani

Operacijo Blackwrist so začeli po najdbi fotografij zlorabe enajstih dečkov, mlajših od 13 let. Fotografije so jih privedle do naročniške spletne strani na temnem spletu, kjer ljudje uporabljajo zakodirano programsko opremo, da jih ne bi izsledili. Interpol je pomoč poiskal pri vrsti nacionalnih agencij, tudi ameriških preiskovalcih HSI, ki so izsledili naslov IP-ja spletne strani.

"Operacija Blackwrist pošilja jasno sporočilo tistim, ki zlorabljajo otoke, izdelujejo material s spolno zlorabo otrok in ga širijo na spletu: vidimo vas, pripeljali vas bomo pred roko pravice," je poudaril generalni sekretar Interpola Jürgen Stock.