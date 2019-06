Venezuelske oblasti: Preprečili smo atentat na predsednika Madura

Maduro: Šlo je za poskus fašističnega udara

Caracas - MMC RTV SLO, STA

Venezelske oblasti pravijo, da je opozicijo načrtovala umor predsednika Madura, njegove žene in več uradnikov. Foto: Reuters

Venezuelske oblasti so v sredo sporočile, da so preprečile poskus državnega udara, v katerem naj bi skušala opozicija ob podpori ZDA, Kolumbije in Čila umoriti predsednika Nicolása Madura.