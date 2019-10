William Taylor ob prihodu na zaslišanje. Foto: Reuters

William Taylor je namreč neposredno povezal Trumpove zahteve po preiskavi zoper Bidna s sprostitvijo skoraj 400 milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Ukrajini.

Zaslišanja pred kongresniki potekajo za zaprtimi vrati. Veleposlanik William Taylor je v 15-stranskem poročilu, ki je pricurljalo v javnost, natančno opisal svojo stisko po nastopu dolžnosti v Kijevu junija letos. Ne le, da so komunikacijski kanali tekli mimo njega, postopoma je ugotovil, da predsednik Trump ne namerava poslati pomoči Ukrajini, če ne bo natančne preiskave v primeru Biden. O tem je Taylor poročal tudi State Departmentu, a so depeše ostale brez odgovora.

"Iz napisanega sledi, da je predsednik Trump dajal navodila Rudolphu Giulianiju in veleposlaniku Sondlandu", je povedal demokratski kongresnik Eric Swalwell, ki pa ni želel podrobneje komentirati samega zaslišanja.

Za Belo hišo gre za manipulirano uhajanje informacij, za zaroto medijev, političnih nasprotnikov in prezrtih birokratov, za predsednika Trumpa pa kar »linč.« Uporaba besede, ki v ZDA sproža asociacije na trpljenje temnopoltega prebivalstva v boju za državljanske pravice, je še dodatno razgrela politično ozračje.

"Glede na našo zgodovino tega ne bi primerjal z linčem. Nesrečna izbira besede. Gre za nepošten proces", meni vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell. "To je političen linč. V redu? Kaj je linč? Zgodi se, ko množica zgrabi nekoga, ker ni prave barve ali verskega prepričanja in uniči njegovo življenje", pa je prepričan republikanski senator Lindsey Graham.

"Še zmeraj gre za pošteno preiskavo. Predsednik mora biti deležen poštenega zaslišanja. Če v Ameriki priznaš zločin, ti še zmeraj pošteno sodijo. In tukaj imamo priznanje. In imamo zločin", pa meni kongresnik Swalwell. Danes bo pred kongresniki pričala Laura Cooper, namestnica pomočnika obrambnega ministra, pristojna za Rusijo, Ukrajino in Evrazijo.