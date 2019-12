Trump si je premislil in za zdaj kartelov ne bo razglasil za teroristične organizacije. Foto: Reuters

Trump je konec novembra naznanil, da namerava mehiške mamilarske kartele zaradi njihove vloge pri trgovini z mamili in ljudmi razglasiti za teroristične organizacije. Mehika je po teh izjavah zahtevala pojasnila in opozorila, da bi lahko šlo za napad na mehiško suverenost, saj bi razglasitev po ameriški zakonodaji lahko odprla vrata za ameriško vojaško posredovanje.

Pri tem so sicer sporočili, da si želijo napredek pri prizadevanjih za zaustavitev toka orožja in denarja iz ZDA do kriminalnih združb v Mehiki.

Trump je v petek tvitnil, da je sicer bilo "končano vse potrebno, da mehiške kartele razglasimo za teroristične organizacije," vendar bodo na prošnjo mehiškega predsednika, ki je Trumpu "všeč in ga spoštuje", začasno ustavili to namero in okrepili skupna prizadevanja "v boju proti tem izprijenim in vedno večjim organizacijam".

Mehika hvaležna Trumpu

Mehiški predsednik se je po tem zahvalil Trumpu, da je upošteval mnenje Mehike in "nadaljeval politiko dobrih sosedskih odnosov in sodelovanja".

Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard, ki je ob Trumpovi napovedi razglasitve sporočil, da Mehika ne bo nikoli dovolila kršitev njene narodne suverenosti, je zdaj pohvalil odločitev predsednika ZDA in zapisal, da je zmagalo sodelovanje, ki bo prineslo dobre rezultate, poroča francoska tiskovna agencija AFP.