Mehiški uradniki opozarjajo, da bi razglasitev kartelov za teroristične organizacije lahko ZDA omogočila vojaško intervencijo. Foto: AP

Trumpo je v torkovem pogovoru z nekdanjim voditeljem ameriške televizije Fox News Billom O'Reileyjem napovedal, da namerava mehiške mamilarske kartele zaradi njihove vloge pri trgovini z mamili in ljudmi razglasiti za teroristične organizacije.

Kot enega izmed argumentov je navedel škodo, ki jo mamila povzročajo ameriškim zasvojencem in njihovim družinam, poroča Washington Post.

ZDA lahko v skladu z ameriškim pravom nasilno tujo skupino ali posameznika, ki ogroža ameriško varnost, označi za teroristično. Ob tem stopijo v veljavo posebne sankcije, denimo prepoved poslovanja Američanom z njimi.

Za člane združbe velja prepoved vstopa v ZDA ter njihov takojšni izgon ob morebitnem vstopu. Finančne ustanove, ki hranijo denar terorističnih skupin, morajo to prijaviti zveznim oblastem ZDA. Državljani ZDA prav tako ne smejo javno izražati podpore tem organizacijam.

Pogreb po umoru devetih ameriških mormonov v Mehiki. Foto: AP

Konservativni ameriški politiki so pozivali k uvrstitvi mehiških kartelov med teroristične organizacije po umoru devetih mormonov z ameriškim in mehiškim državljanstvom v Mehiki v začetku tega meseca. Mehiške oblasti vztrajajo pri razlagi, da so jih člani mamilarskega kartela pobili, ker naj bi jih zamenjali za člane konkurenčne tolpe. Skupnost ameriških mormonov na severu Mehike sicer živi že več desetletij.

Mehika opozarja na možnost vojaške intervencije

Trumpova napoved je razburila mehiške oblasti. Predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je ubral miren ton in Američanom poslal "velik objem ob praznovanju zahvalnega dne (Thanksgiving)" ter se zavzel za izogib političnemu konfliktu: "Dejal bom le: kooperacija da, intervencionizem ne." Mehiškemu zunanjemu ministru je naročil, naj vodi pogovore z ZDA.

Zunanji minister Marcelo Ebrard je med koncem tedna opozoril, da tovrsten ukrep po ameriški zakonodaji omogoča ZDA, da ukrepa neposredno proti grožnji, če se za to odloči. Poslanec Marti Batres je posvaril, da odločitev "odpira vrata ameriški vojaški intervenciji v Mehiki". ZDA so Mehiko v zadnjih dveh stoletjih dvakrat napadle, navaja Washington Post.

Trump je v pogovoru za Fox News še dejal, da je mehiški predsednik Lopez Obrador v preteklosti zavrnil ameriško ponudbo, da Američane "spustijo" v državo, da "počistijo" mamilarske kartele. "Na neki točki bo nekaj potrebno storiti," je zaključil Trump.

Ebrard : Mehika ne bo dovolila napada na suverenost

"Mehika nikoli ne bo dovolila nobenih dejanj, ki kršijo njeno nacionalno suverenost," je v sredo tvitnil Ebrard, ki je v ponedeljek še izražal dvom, da bodo ZDA ukrep v resnici izvedle. Foto: Reuters

Mehiški zunanji minister je v sredo tvitnil, da ne bo dovolil napada na mehiško suverenost. "Mehika nikoli ne bo dovolila nobenih dejanj, ki kršijo njeno nacionalno suverenost. Pri tem bomo trdni. ZDA sem sporočil svoje stališče in naš načrt proti organiziranemu mednarodnemu kriminalu,"je tvitnil Ebrard in dodal, da je "medsebojno spoštovanje osnova za sodelovanje".

Zunanje ministrstvo je sporočilo, da bodo stopili v stik z vodjo ameriške diplomacije Mikom Pompeom za nujen sestanek na "temo visoke pomembnosti za bilateralno agendo".

Seznam terorističnih organizacij ameriškega State Departmenta vključuje več deset organizacij, večina izmed njih je islamističnih, separatističnih ali marksističnih združb. V preteklosti so na seznam uvrstili kolumbijske levičarske gverilce in desničarske paravojaške milice, ki so obojni vpleteni v trgovino z mamili.

Politični strokovnjaki po poročanju Reutersa v predvolilnem času pričakujejo vse več Trumpovega pritiska proti mehiškim mamilarskim tolpam, pri čemer gre za podobno retoriko kot so bile grožnje s carinami, s katerimi je Mehiko prisilil, da je omejila tok prebežnikov proti ZDA.

Bush in Obama nad ukrepom obupala zaradi finančnih posledic

Arturo Sarukhan, nekdanji mehiški veleposlanik v Washingtonu, je za Washington Post dejal, da bi ameriška vlada ob razglasitvi kartelov za teroristične organizacije lahko v končni fazi tudi močno omejila sodelovanje z Mehiko, denimo zmanjšala uvoz ali odrekla podporo mednarodnim finančnim posojilom.

Spomnil je, da sta o ukrepu razmišljala tudi že predsednika George W. Bush in Barack Obama. "Ko sta uvidela ekonomske in trgovinske posledice, ki bi jih to imelo na ameriško-mehiške vezi, sta si premislila," pravi Sarukhan in izpostavlja, da bi označitev kartelov negativno vplivala tudi na bilateralno sodelovanje in boj proti organiziranemu kriminalu.

Lopez Obrador nasprotuje napotitvi mehiške vojske v boj proti kartelom. Foto: AP

Mehičani nezadovoljni nad neučinkovitostjo boja proti nasilju

Število umorov v Mehiki je letos dosegala rekordne ravni. Kirminalne združbe se ob tem spopadajo za trgovske poti, izsiljujejo nasprotnike in kradejo gorivo. Predsednik Lope Obrador nasprotuje napotitvi vojske med kartele, kot so to počeli njegovi predhodniki, saj trdi, da je to nasilje le še stopnjevalo. Namesto tega se zavzema za izkoreninjenje nasilja preko socialnih programov, kar je poimenoval "objemi namesto metkov". Vendar javnomnenjske raziskave kažejo, da so Mehičani vse bolj nezadovoljni z neučinkovitostjo vlade, da bi zatrla nasilje.