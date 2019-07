Doslej je to veljalo le za tiste, ki jih ujamejo ob nezakonitem prestopu meje. Po besedah vršilca dolžnosti ministra za domovinsko varnost bodo s tem sprostili postelje v namestitvenih centrih, v katerih so zaradi množice migrantov razmere komaj vzdržne.

ZDA nimajo prostora za vse, ki jih ujamejo pri nezakonitem prestopu meje. Foto: Reuters

Z novim ukrepom naj bi zmanjšali zaostanke na imigracijskih sodiščih, na katerih odločitve čaka skoraj 900.000 prosilcev za politični azil.

ZDA nimajo prostora za vse, ki jih ujamejo pri prestopu meje mimo uradnega prehoda, in večino morajo do sodne odločitve o prošnji za azil izpustiti na prostost. Trumpova vlada je zdaj svojim uradnikom dala bolj proste roke, da jih namesto tega izženejo iz ZDA.

V Ameriški zvezi državljanskih svoboščin (ACLU) so že napovedali pritožbo.

Iskali več kot 2.000 ljudi, prijeli le 35

Medtem New York Times poroča, da so oblasti v obsežni raciji proti nezakonitim priseljencem, ki so dobili ukaz o izgonu iz države, prijeli le 35 ljudi. Časnik se sklicuje na neimenovane vire na ministrstvu za domovinsko varnost. Predsednik Donald Trump je racijo dvakrat najavil vnaprej in napovedal, da bo zajela več milijonov nezakonitih priseljencev. V njegovi administraciji so pojasnili, da naj bi v raciji iskali nekaj več kot 2.000 ljudi, ki so od sodišča dobili ukaz za odhod iz ZDA. Analitiki menijo, da so se zaradi predsednikovega razglašanja racije pod naslovom Operacija mejna odločnost ljudje poskrili.

