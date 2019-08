ZDA zahteva, da Nemčija vlaga več sredstev v vojsko. Foto: Reuters

Nikjer v Evropi ni nameščenih toliko ameriških vojakov kot v Nemčiji. "Res je žaljivo, da se pričakuje, da bodo ameriški davkoplačevalci še naprej plačevali več kot 50.000 Američanov v Nemčiji, medtem ko Nemci svoj trgovinski presežek namenjajo notranjim zadevam," je dejal ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell za nemško tiskovno agencijo dpa.

Pred tem je ameriška veleposlanica na Poljskem Georgette Mosbacher tvitnila, da Poljska izpolnjuje svoje obveznosti, ko daje dva odstotka bruto domačega proizvoda za vojsko. "Nemčija tega ne izpolnjuje. Pozdravili bi, če bi prišle ameriške sile iz Nemčije na Poljsko," je dodala.

Trump je sicer premestitev ameriških vojakov iz Nemčije na Poljsko omenil že junija ob obisku poljskega predsednika Andrzeja Dude v Washingtonu.

Grenell je za dpa še dejal, da imata tako Trump kot Georgette Mosbacher prav. "Številni predsedniki so največje gospodarstvo Evrope prosili, naj plača za lastno obrambo. To je prošnja, ki se je vlekla skozi številna leta in vlade," je dodal. Po njegovem prepričanju so zdaj prišli do točke, ko se morajo ZDA odzvati.

Nemčija je za Japonsko druga država na svetu z največjim številom nameščenih ameriških vojakov. Skupno je v Nemčiji nameščenih 35.000 ameriških vojakov ter 17.000 ameriških in 12.000 nemških civilistov, ki so zaposleni pri ameriških silah.

Govorice o premestitvi ameriških vojakov se pojavljajo že dlje, a jih vedno znova zanikajo. Grenell je lani celo napovedal prihod 1.500 novih vojakov. Sedaj pa so se razmere spremenile, saj ZDA očitajo Nemčiji prenizke vojaške izdatke. Letos bo Berlin za vojsko namenil 1,36 odstotka BDP-ja, do leta 2024 pa naj bi ta delež povišali na 1,5 odstotka.

Dodatno je Washington razjezilo, da Berlin zavrača sodelovanje pri ameriški pobudi za mednarodno misijo za vojaško spremstvo tovornih ladij v Perzijskem zalivu.

Trump bo po sodelovanju na vrhu G7 v francoskem mestu Biarritz 24. avgusta obiskal Dansko in Poljsko. V Varšavi bi lahko še bolj konkretno spregovoril o načrtih za premestitev ameriških vojakov, še piše dpa.