Kim je sporočil, da so raketni poskusi odgovor na skupne vaje južnokorejske in ameriške vojske. Foto: BoBo

To je že peti preizkus severnokorejskih raket v treh tednih, te pa Pjongjang izvaja v znak nasprotovanja skupnim vojaškim vajam Južne Koreje in Združenih držav Amerike. Hkrati gre za preizkušanje nove vrste raket kratkega dosega in obrambnih zmogljivosti države.

Dva severnokorejska izstrelka sta po navedbah južnokorejske vojske letela približno 400 kilometrov daleč na višini 48 kilometrov.

Washington je v odzivu sporočil, da pozorno spremlja položaj in je v stiku s Seulom in Tokiem.

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj le nekaj ur pred novim severnokorejskim raketnim poskusom povedal, da je od severnokorejskega voditelja Kim Džong Una prejel čudovito pismo, ob tem pa zatrdil, da tudi sam nasprotuje vojaškim vajam.

Trump je znova ponovil, da ga izstrelitve severnokorejskih raket ne skrbijo, saj ne gre za jedrske poskuse. "Vsi preizkusi so bili kratkega dosega. Ni šlo za balistični raketni preizkus ali izstrelke dolgega dosega," je dejal ameriški predsednik.