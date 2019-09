V ospredju letošnjega BSF-ja je trajnostni razvoj. Foto: BoBo

Na Bledu poteka 14. strateški forum, ki letos v ospredje postavlja dejavnike, ki vplivajo na mir in stabilnost, trajnostni razvoj in gospodarski napredek. Eden najpomembnejših zunanjepolitičnih dogodkov, ki ga organizirata Ministrstvo za zunanje zadeve in Center za evropsko prihodnost, gosti več sto udeležencev iz različnih panog in držav.

Udeležence sta najprej nagovorila slovenski zunanji minister Miro Cerar in slovenski premier Marjan Šarec, kot uvodna govornica pa je spregovorila predsedujoča 73. zasedanja Generalne skupščine ZN Maria Fernanda Espinosa Garces.

Maria Fernanda Espinosa Garces je poudarila, da je na izzive, s katerimi se mora soočiti svet, moč odgovoriti le multilateralno. Foto: MMC RTV SLO

"Idejo trajnostnega razvoja podpirajo vsi, posamezne države, regije, korporacije, državljani, a smo še vedno daleč od tega, da bi ti dve besedi dejansko prešli v prakso. Smo pripravljeni plačati ceno sprememb? Kajti če ne bomo nič naredili, bo izid veliko slabši," je v svojem govoru dejal Cerar in dodal, da imamo glede okolja številne sporazume, od Kjotskega do Pariškega, "zdaj pa je čas za politično voljo, da jih implementiramo."



V svojem nagovoru je tudi poudaril pomen nadaljevanja širjenja EU-ja na Zahodni Balkan in se obregnil ob omahovanje Bruslja glede širjenja. "Ko bo regija naredila svoje glede zahtev vstopanja, mora biti tudi EU dovolj pogumna, da naredi korak naprej. ... Če ne bomo delovali prav, bo naša krivda, če bomo regijo izgubili."



Med temami, ki bodo obravnavani tudi na blejskem forumu, se je dotaknil tudi od migracijskih valov. Po njegovih besedah je to ena od tem, na katerih bo EU padla ali ne, gre za varnostno vprašanje, pa tudi vprašanje, demogracije in priložnosti. "Kot je dejal eden od mojih kolegov, je potrebno najprej dobro nadzorovati svoje meje, da lahko odločimo, koliko odprte bodo," je še dejal.

Cerar je poudaril pomen nadaljevanja širjenja EU-ja na Zahodni Balkan. Foto: BoBo

Za Cerarjem je zbrane nagovoril premier Šarec, ki je glede izzivov trajnostnega razvoja in prihodnosti nasploh izpostavil, da ni časa za parcialno delovanje, temveč je nujen globalen odziv. Kot Cerar pred njim je poudaril, da unilateralizem ni rešitev, tudi v kontekstu masovnih migracij. "Rešitev ni preprosta. Upravljanje z migracijami je naloga, ki se je moramo lotiti z odgovornostjo, ob upoštevanju načel solidarnosti. Današnji svet je drugačen od včerajšnjega, jutrišnji bo zelo drugačen od današnjega," je dejal premier. V svojem nagovoru se je dotaknil številnih tem, od angažiranja mladih pri prevzemanju vloge za oblikovanje prihodnosti, zagotavljanja medgeneracijskega dialoga do iskanja priložnosti, ki jih prinaša tehnološki razvoj.

Glede prihodnosti EU-ja je izrazil pričakovanje, da si želi biti Slovenija članica EU-ja, ki bo znal odgovoroiti na izzive prihodnosti. "Potrebno je okrepiti zaupanje v institucije EU-ja, ljudje morajo biti v središču našega delovanja. Prihaja nova komisija: vsak nov začetek je priložnost za novo smer. Pričakujem, da bo nova komisija prinesla novo, s pogledom naprej usmerjeno strategijo," je še dejal. Tudi on je kot Cerar poudaril pomen širjenja EU-ja na Zahodni Balkan. "Zahodni Balkan je EU", je poudaril.

Premier Marjan Šarec je imel daljši nagovor v nabito polni Festivalni dvorani. V govoru se je dotaknil treh ravni delovanja glede odgovorov na izzive prihodnosti: individualni, ravni EU-ja in globalni. Foto: BoBo

Predsedujoča 73. zasedanja Generalne skupščine ZN-a Maria Fernanda Espinosa Garces je poudarila, da "multilateralizem ni le stvar preživetja, temveč je edini način, da se soočimo z izzivi, ki terjajo naš odgovor." Kot je dejala, je njen cilj kot trenutno predsedujoče Generalni skupščini med drugim okrepiti zavedanje o pomenu Združenih narodov, ki je tarča številnih kritik o svoji neučinkovitosti. Kot je dejala, smo v 75. letih od nastanka organizacije prehodili dolgo pot. "Imamo zakonodajo glede skoraj vsega. Obstaja koncept mendarodne skupnosti, v okviru Združenih narodov imamo sisteme, ki prehranjuje 90 milijonov ljudi dnevno, odstranjujejo mine, skrbijo za cepljenje ..." Njena želja je, da bi Združeni narodi delovali bolj inkluzivno in transparentno.

Sledil je pogovor nemškega novinarja Alija Aslana z estonsko predsednico Kersti Kaljulaid in slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem. Slednji je glede procesa brexita izrazil, da prvič dopušča možnost, da bo šlo za trdi brexit, in poudaril, da bo potrebno v EU razmisliti, kaj želimo. Oba sta se zavzela za nadaljnje širjenje EU-ja, pri čemer je estonska predsednica poudarila, da je pogoj za to izpolnitev vseh zahtev.

Predsednik republike Borut Pahor in estonska predsednica Kersti Kaljulaid. Foto: BoBo

Osrednji panel prvega dne so poimenovali Multilateralizem na razpotju, na njem pa bodo sodelovali predsedujoča 73. zasedanja Generalne skupščine ZN-a Maria Fernanda Espinosa Garces, španski zunanji minister in verjetni prihodnji visoki zunanjepolitični predstavnik EU-ja Josep Borrell, vodja turške diplomacije Mevlüt Cavusoglu in slovenski zunanji minister Miro Cerar.

Na popoldanskem panelu o trajnostnem razvoju bo zbrane nagovoril znani ameriški profesor Jeffrey Sachs, direktor Centra za trajnostni razvoj, v pogovoru po nagovoru pa bodo sodelovali še prvi mož podjetja Illy Andrea Illy in Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar, zdaj sopredsedujoči Okoljskemu programu Združenih narodov (UNEP). Sklepni panel pred večernim sprejemom bo v ospredje postavil vlogo zabavne industrije v mednarodnih odnosih. V pogovoru bodo mnenja soočili slovenska igralca Katarina Čas in Sebastian Cavazza, Bill Elliott, profesor na sloviti ameriški univerzi Berklee, in profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede Zlatko Šabič. Tema letošnje polnočne razprave bo prihodnost in vključenost spolov v njeno oblikovanje.

Torkov program je bolj razgiban, z več vzporednimi paneli. Med najzanimivejšimi je nastop visoke komisarka ZN-a za človekove pravice Michelle Bachelet, v ospredju pa bodo tudi trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo, podnebne spremembe, razvoj umetne inteligence, tradicionalno pa srečanje sklenil pogovor o razmerah na Zahodnem Balkanu.