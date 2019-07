Sanchez je sodelovanje s Podemosom pogojeval z zahtevo, da Iglesias ne zasede ministrskega položaja. Foto: EPA

Tri mesece po parlamentarnih volitvah, ki niso dale prepričljivega zmagovalca, je vodja socialistov Sanchez nakazal, da so njegovi socialisti pred oblikovanjem vlade s stranko Podemos.

"Španci so povedali, da moramo premakniti naprej in na to smo pripravljeni," je v parlamentu dejal Sanchez glede koalicijskih pogovorov s Podemosom. Čeprav jih po njegovih besedah čaka še veliko dela, pa jih združuje obljuba levice o okoljsko vzdržnem napredkom in o pravični porazdelitvi tega napredka.

Na aprilskih volitvah so zmagali socialisti, ki pa s 123 izvoljenimi poslanci v 350-članskem parlamentu nimajo potrebne večine za vladanje, zato so sledili dolgotrajni pogovori o koaliciji, v katerih pa so preboj dosegli šele v petek, ko je vodja Podemosa Pablo Iglesias pristal, da se odpove položaju v vladi, kar je bila ena od glavnih zahtev Sancheza za dogovor o skupni vladi.

V primeru sklenitve dogovora s Podemosom bo Španija dobila prvo koalicijsko vlado v sodobni zgodovini, zadnjo besedo pa ima parlament, kjer je predvideno dvakratno glasovanje o potrditvi Sancheza za premierja.

V torek bo v parlamentu prvo glasovanje, pri katerem je potrebna absolutna večina oziroma 176 glasov podpore, kar pa je malo verjetno, zato bo pomembnejše drugo glasovanje v četrtek, ko bo za potrditev potrebna navadna večina.

Če Sanchez na obeh glasovanjih ne bo dobil zadostne podpore, ima nato na voljo še dva meseca za sestavo vlade, v nasprotnem primeru pa bodo sledile predčasne volitve.

Socialisti tudi skupaj s Podemosom, ki je na volitvah osvojil četrto mesto in dobil 42 poslancev, v parlamentu nimajo večine, vendar pa Sanchez računa na sodelovanje manjših regionalnih strank, kar pa mnenju poznavalcev prinaša nestabilno vlado in negotovost vladanja.

Še prejšnji teden se je zdelo, da koalicijski pogovori ne bodo uspešni in bodo sledile nove volitve. Foto: Reuters

Ženske, zaposlovanje in izobraževanje

V svojem govoru pred poslanci je Sanchez dejal, da želi v ospredje svojega vladanja postaviti boj za pravice žensk, med prednostne naloge pa je postavil še nova delovna mesta, vzdržnost pokojninskega sistema in izobraževanje, za katerega naj bi se izdatki povečali s štiri na pet odstotkov proračuna.

Napovedal je zmanjšanje javnega dolga na 95,8 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je nekoliko nižje od prvotnih napovedih. Zahteval bo tudi, da svetovna tehnološka podjetja plačujejo davke v Španiji.

Sanchez je po padcu vlade Ljudske stranke junija lani prevzel vodenje manjšinske vlade, ki pa je nato v parlamentu izgubila podporo zagovornikov katalonske neodvisnosti in sledile so predčasne volitve.

Pri vprašanju neodvisnosti Katalonije sta vodja socialistov in Podemosa na nasprotnih straneh, saj Sanchez nasprotuje referendumu o neodvisnosti, ki pa ga Iglesias podpira.