Foto: EPA

To je ena največjih racij v zadnjih letih, s katero so karabinjerji in policisti obglavili eno najpomembnejših celic kalabrijske mafije, ki velja za najmočnejšo kriminalno organizacijo v svetu in nadzoruje večino svetovnega prometa z narkotiki.

V akciji so priprli 260 ljudi, za 70 pa odredili hišni pripor, še štirim so prepovedali zapustiti kraj bivanja.

Osumljene čaka obtožnica za sodelovanje v mafijski združbi, umore, izsiljevanje, tihotapljenje mamil, pranje denarja, korupcijo in goljufije.

Tarča policijske akcije je bila kalabrijska pokrajina Vibo Valentia, kjer je imela 'Ndrangheta povezave z lokalnimi podjetniki, državnimi uradniki, politiki in celo z nekaterimi policisti, zajela pa je tudi Lombardijo, Piemont, Benečijo, Ligurijo, Toskano, Sicilijo, Lacij in Emilijo-Romanjo.

Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.

V akciji je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA sodelovalo več kot 2.500 karabinjerjev, ki so zasegli za več kot 15 milijonov evrov blaga.

Predsedujoči parlamentarni komisiji za boj proti mafiji Nicola Morra je operacijo označil za "gigantski korak" v boju proti organiziranemu kriminalu.

Operacije proti mafiji so v Italiji redno na dnevnem redu, tokratna pa kljub temu izstopa po obsežnosti.