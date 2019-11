Policija je zasegla več kosov orožja in nacistične ter fašistične literature. Foto: Reuters

Enote posebne policije za boj proti mafiji in za boj proti terorizmu so po dvoletni operaciji, imenovani črne sence, danes izvedle hišne preiskave v 16 mestih vse od Sicilije do Alp na severu Italije. Zasegli so več kosov strelnega in hladnega orožja ter zbirko nacistične literature in ikonografije.

Novo gibanje naj bi se imenovalo Italijanska nacionalsocialistična stranka delavcev. Med prijetimi je tudi eden izmed vodilnih članov kalabrijske mafije 'Ndrangheta, čigar naloga je bila urjenje oborožene milice, je za Televizijo Slovenija poročal Janko Petrovec.

Gibanje naj bi po poročanju BBC-ja vodila 50-letnica, ki se je imenovala Hitlerjev višji praporščak. Imeli so že spisan manifest stranke, nove člane pa so iskali prek družbenih omrežij, je sporočila policija, ni pa navedla, koliko ljudi se je gibanju pridružilo.

Skrajna skupina je bila v stikih z neonacističnimi in protijudovskimi skupinami v tujini, med drugim na Portugalskem, v Franciji in Veliki Britaniji.

Italijanska policija je že julija med hišnimi preiskavami na severu Italije zasegla več kosov orožja, med drugim zračno raketo, in več kosov nacističnega propagandnega gradiva.

Porast napadov na judovsko skupnost

89-letno Liliano Segre, ki je preživela holokavst, je predsednik Sergio Mattarella imenoval za dosmrtno senatorko. Foto: EPA

Na začetku meseca novembra so desničarski skrajneži z grožnjami prek zasebnih sporočil napadli 89-letno senatorka Liliano Segre, ker je pozvala k ustanovitvi parlamentarnega odbora za boj proti sovraštvu in antisemitizmu. Dobila je več kot 200 sporočil na dan, zaradi groženj pa so ji dodelili tudi policijsko zaščito. Segrejeva je bila pri 13 letih deportirana v nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta je italijanski observatorij za antisemitizem prijavil 190 napadov, uperjenih proti Judom v Italiji. Tovrstnih napadov je bilo še pred dvema letoma dvakrat manj.

Italijanska judovska skupnost sicer šteje okoli 30.000 ljudi. V holokavstu je umrlo najmanj 7.500 italijanskih Judov.