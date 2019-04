Turško veleposlaništvo v Ljubljani. Foto: BoBo

Po poročanju spletnega portala Nordic Monitor, ki se sklicuje na tajne dokumente oziroma uradno korespondenco, naj bi turški diplomati na veleposlaništvu v Ljubljani zbirali informacije o dejavnosti Erdoganovih kritikov v Sloveniji in njihovih organizacijah ter navajali njihova imena, kot da bi bili del kriminalne združbe.

Spletni portal Nordic Monitor upravljajo iz Stockholma, še posebej pa se osredotoča na Turčijo.

Med organizacijami, za katerimi naj bi vohunili turški diplomati, sta bili po poročanju portala šolska in kulturna ustanova Ambra ter Društvo Medkulturni dialog. Gre za ustanovi, za kateri so turške oblasti po spodletelem državnem udaru leta 2016 zatrdile, da so v njiju navzoči privrženci islamskega klerika Fethullaha Gülena, ki mu je Ankara pripisala odgovornost za poskus prevrata.

Podobno delovanje Turkov po svetu

Portal navaja, da so bili posamezniki, ki so se znašli v zapiskih turškega veleposlaništva, pozneje pogosto tarča ustrahovanja in nadlegovanja, prav tako naj bi jim zavračali konzularne storitve, njihovim svojcem in prijateljem v domovini pa so grozili zapor in kazenski pregon.

Zbiranje obveščevalnih podatkov, kot naj bi ga izvajalo turško veleposlaništvo v Ljubljani, je po poročanju Nordic Monitorja podobno delovanju na drugih diplomatskih misijah Turčije, kar naj bi naletelo na ogorčenje v več delih sveta, tudi v evropskih državah.

Društvo Medkulturni dialog je v telefonskem pogovoru z novinarjem Radia Slovenija Blažem Ermencem potrdilo navedbe iz članka, a več za zdaj niso želeli pojasnjevati. Turško veleposlaništvo v Sloveniji odgovora na prošnjo za pojasnila še ni posredovalo.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu v Ljubljani zatrjujejo, da s temi informacijami niso seznanjeni in jih zato niti ne bodo komentirali.