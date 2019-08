Skripal je bil marca lani zastrupljen. Foto: Reuters

V okviru novih sankcij ameriške banke ne smejo več nuditi posojil Rusiji. Washington bo v prihodnje tudi nasprotoval kakršnemu koli podaljšanju posojil, za katera bo Moskva zaprosila pri mednarodnih institucijah.

Izjemoma bodo lahko ameriške banke omogočile posojilo Rusiji za nakup hrane ali kmetijskih in drugih podobnih dobrin.

ZDA so se za sankcije odločile zaradi domnevne odgovornosti Moskve za zastrupitev Skripala in njegove hčerke Julije z živčnim strupom novičok v Salisburyju lani marca. Rusija krivdo zanika.

Dan po telefonskem pogovoru s Putinom

Rusko zunanje ministrstvo je sporočilo, da zadnji ukrep ZDA obžaluje.

Prvi niz sankcij proti Rusiji so ZDA uvedle avgusta lani, poleg finančnih pa so zajemale izvoz občutljivih elektronskih komponent in druge tehnologije, ki bi jo lahko uporabljali v vojski.

V zadnjih mesecih je ameriški kongres pritiskal na Trumpa, da uvede nov krog sankcij, poroča BBC.

Najnovejše sankcije so ZDA uvedle dan po tem, ko je Trump po telefonu govoril z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom.

Voditelja sta v sredo govorila predvsem o obširnih požarih, ki so prizadeli Sibirijo. Trump je takrat ponudil pomoč ZDA, za kar se mu je Putin zahvalil. Mediji ne poročajo, ali sta voditelja govorila tudi o sankcijah.