Foto: TV Slovenija/Oddaja Naj vam tekne

Listi rabarbare so neužitni, zato jih odvržemo proč in obdržimo stebla, ki jih očistimo. Vodo in sladkor prekuhamo, namesto sladkorja lahko uporabimo tudi med. Nato dodamo očiščena stebla rabarbare, ki jih pred tem narežemo na tanke rezine. Počakamo, da voda zavre in rabarbaro kuhamo slabi dve minuti.

Čaj nato nekoliko ohladimo in mu dodamo očiščene cvetne liste vrtnice in sok limone.

Postrežemo mlačno.

