Bi jo poskusili? Foto: Dobro jutro

... 2 skodelici sladke smetane, 2 skodelici čokolade, maline.

Moko, sladkor, sol in pecilni prašek zmešamo v eni posodi. V drugi posodi stepemo jajca in jim dodamo olje. Nato vse skupaj zmešamo, dodamo še mleko in vaniljev ekstrakt ter maso razdelimo na pol. V pol mase vmešamo kakav, v preostali del pa malinovo marmelado.

Vlijemo v pekač tako, da enakomerno razporejamo in izmenično zlivamo obe masi – z žlico dajemo maso izmenično na sredino pekača, da nastanejo lepi krogi. Pečemo v pečici na 175 stopinjah Celzija 25–35 minut. Na koncu polijemo s čokoladno glazuro.