Cvetačo najprej operemo, nato pa razdelimo na cvetove. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Jušno osnovo zavremo. Medtem očistimo in nasekljamo čebulo. Por operemo in narežemo na kolesca. Cvetačo operemo in razdelimo na cvetove.

Vso zelenjavo stresemo v juho, spet zavremo in na srednjem ognju kuhamo 15-20 minut. Dodamo žlico masla in po okusu dosolimo. Odstavimo in nalijemo v skodelice.

Potresemo z naribanim parmezanom in nasekljanim drobnjakom ter postrežemo z opečenimi rezinami kruha.