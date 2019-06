Poletna vinska razvajanja v Ljubljani potekajo že deveto leto. Foto: MMC RTV SLO

Poletna izvedba Ljubljanske vinske poti se je začela ob 11. uri s tradicionalnim spustom vina v Ljubljanico, ki ga bo do martinovanja varoval Povodni mož. Slavnostno odprtje je potekalo na Tromostovju, kjer je vinska kraljica Slovenije ob spremljavi Pihalnega orkestra Bežigrad, mažoretk in folklorne skupine s sabljo odprla peneče vino in s tem zaznamovala uvod v prvega v nizu dogodkov Vinska razvajanja in kulinarika 2019.

Domači in tuji obiskovalci so s kozarci vina zasedli mestno jedro. Foto: MMC RTV SLO

Na Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju danes svoja vina ponujajo vinarji iz vseh slovenskih vinorodnih dežel. Obiskovalci lahko preizkusijo okoli 300 različnih vinskih vzorcev, ob žlahtni kapljici pa lahko uživajo v različnih kulinaričnih dobrotah – od slaščic do sirov, tartufov in narezkov. Poletna vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za okušanje vinskih vzorcev pa so kot plačilno sredstvo na voljo kuponi.

Letos bo Ljubljanska vinska pot tradicionalno potekala v dveh utečenih terminih. Druga različica Ljubljanske vinske poti bo v okviru ljubljanskega martinovanja potekala novembra, prav tako v mestnem središču MOL. Vinsko-kulinarični dogodki Vinska razvajanja in kulinarika 2019 se bodo sklenili na Slovenskem festivalu vin, ki bo potekal 14. in 15. novembra v Cankarjevem domu.

Nekaj utrinkov z današnje prireditve, ki bo v središču Ljubljane potekala do 21. ure, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.