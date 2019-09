Za pripravo jedi lahko uporabimo jurčke in druge vrste gob. Foto: BoBo

Gobe očistimo in narežemo. Papriko, bučki in stebelno zeleno narežemo. Paradižnik, česen in čebulo nasekljamo. Pečico ogrejemo na 210 stopinj Celzija. V ponvi segrejemo 4 žlice olja in popražimo gobe.

Dodamo papriko, stebelno zeleno, bučke, česen in čebulo in dušimo še nekaj minut. Odstavimo in vmešamo še paradižnik. Solimo, popramo. Vse skupaj stresemo v nepregorno posodo. Potresemo z naribanim parmezanom, pokapamo z oljem in za približno 15 minut postavimo v pečico.