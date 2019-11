Na vrh lahko dodamo malo kisle smetane. Foto: Dobro jutro

4 žlice paradižnikovega pireja ali žlica mezge, timijan, list lovorja, sol, poper, kisla smetana po okusu in po želji.

Najprej narežemo čebulo in česen ter oboje stresemo v večji lonec. Potem grobo narežemo rdeče zelje in ga prihranimo. Čebulo in česen na olju kratko popražimo, da zadiši. Dodamo narezano rdeče zelje, začinimo s kumino, prilijemo kis ali vino in nad šibkim ognjem pokrito kuhamo/dušimo 10 minut. Večkrat premešamo. Dodamo jušno osnovo, paradižnik, poper, timijan, lovor in pokrito kuhamo dalje 20 minut. Nazadnje solimo po okusu in po želji ponudimo s kislo smetano.

Različica: Krepkejša različica te dišeče juhe je s kockami slanine ali s klobaso, ki se kuha z zelenjavo. Ali s popečenimi koščki mesa, ki so nam ostali od Martinove goske.