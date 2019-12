Foto: Dobro jutro

Kakije olupimo in izdolbemo. Smetano stepemo posebej. Kaki spasiramo s paličnim mešalnikom in dodamo mu cimet in limonin sok. Na rahlo umešamo stepeno sladko smetano in postavimo na hladno.

Med tem časom stopimo na sopari belo čokolado, dodamo sir mascarpone in hitro premešamo. Dodamo še del stepene smetane in na rahlo umešamo. Postavimo na hladno.

Penasti kaki vlijemo na dno kozarca ali krožnika, nato dodamo čokoladni žličnik in sadni kulij ter dekoriramo z mandljevimi lističi in listi mete.