Kolerabo in koromač narežemo na palčice in jih na maslu popečemo, ob koncu dodamo dve žlici sladkorja. Počakamo, da sladkor karamelizira, in dodamo na kolobarje narezani banani. Zalijemo z limonovim in korenčkovim sokom ter povremo, da se karamela lepo razpusti.

Serviramo na krožnik, pokapljamo z jagodnim prelivom in po želji potresemo s cimetom.