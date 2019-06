Imate radi buče? Foto: Reuters

Bučo olupimo, ji odstranimo semena in narežemo na majhne koščke (od 1 do 1,5 cm). V lonec damo olje, ga segrejemo in nato dodamo koščke buče. Bučo pražimo približno od štiri do pet minut. Posolimo, popramo in zalijemo z enim litrom vode.

Kuhamo, dokler buča ne postane popolnoma mehka, nato bučo zmeljemo s paličnim mešalnikom, da postane popolnoma gladka. Kuhamo še od pet do osem minut, da se zgosti.

Serviramo v jušno skodelico ali globok krožnik. Pred neposredno postrežbo dolijemo 2 žlici smetane in naribamo malo muškatnega oreščka.