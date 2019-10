Ste ljubitelj gob? Foto: BoBo/Žiga Živulović

Neolupljen krompir skuhamo, ga olupimo in pretlačimo. Jurčke očistimo in drobno narežemo. Popražimo jih na maslu in dodamo pretlačenemu krompirju.

Začinimo s soljo, poprom in majaronom ter počakamo, da se masa ohladi.

Vmešamo rumenjake in z vlažnimi rokami oblikujemo krokete. Žemlje zmeljemo v multipraktiku. Beljake s ščepcem soli stepemo v trd sneg. Krokete povaljamo v snegu in v zmleti krušni sredici ter jih ocvremo v vročem olju.