Sestavine za peno: 200 ml ribje juhe, sol, poper, čilijev prah, 20 ml EDO olja, 10 g želatine v listih. Za garniranje: 20 ml balzamične kreme, 60 ml EDO olja, 4 vejice janeža.

Lignji, krompir in tolščakasta loboda. Foto: RTV Slovenija/Alan Radin

Najprej pripravimo peno. Želatino namočimo v hladni vodi, odcedimo in na toploti stopimo. Dodamo ji ostale sestavine za peno, energično premešamo in precedimo v sifon. Dodamo dve dozi potisnega plina in shranimo na hladnem.

Krompir olupimo, zrežemo in skuhamo v vreli slani vodi. Ohladimo. Papriko spečemo na žaru, olupimo in obelimo s soljo, poprom in malo oljčnega olja. Tolščakasto lobodo očistimo, operemo in osmukamo, da dobimo ločene lističe. Lignje na hitro opečemo na žaru.

Na primeren servirni krožnik potegnemo par črtic balzamične kreme. Dodamo tolščakasto lobodo, ribjo peno. Obložimo s papriko, krompirjem in lignji. Pokapljamo z EDO oljem, okrasimo z lističi janeža in takoj ponudimo.