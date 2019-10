Tekmovanje za najboljšega mladega evropskega kuharja (European Young Chef Award - EYCA) prireja mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (IGCAT), ki med drugim podeljuje tudi nazive evropskih gastronomskih regij - Slovenija se bo s tem nazivom ponašala čez dve leti.

Finale izbora, dvodnevno kuharsko tekmovanje mladih chefov, je potekalo minuli konec tedna v aktualni gastronomski regiji Južnoegejskih otokih oz. na Rodosu, udeležili pa so se ga finalisti iz različnih gastronomskih regij: Katalonije (Španija), Minha (Portugalska), osrednje danske regije z največjim mestom Aarhus, Severnega Brabanta (Nizozemska), Sibiua v Romuniji, Coimbre (Portugalska), Menorke (Španija) in Slovenije.

Kot omenjeno, je glavna nagrada ostala doma, na Rodosu, saj je žirijo, ki ji je predsedovala vrhunska grška kuharica in avtorica kuharske uspešnice Argiro Barbarigou (sicer tudi ambasadorka aktualne gastronomske regije) najbolj prepričala jed, ki jo je 24-letna Eirini Giorgoudiou poimenovala 12 Elementov. Gre za tradicionalno jed, pri kateri sta v ospredju morska riba kirnja in okra oziroma jedilni oslez, mlada kuharica pa je za pripravo jedi izbrala zgolj lokalne sestavine, saj vse, iz česar je svoj krožnik sestavila, prihaja z 12 bližnjih otokov Dodekaneza. Jed je kljub njeni osnovni preprostosti in tradicionalnosti uspela preobraziti v "eksplozijo okusov in tekstur", so po razglasitvi pojasnili člani žirije.

Navdih črpal v koroški kulinariki in črtici Prežihovega Voranca

Na drugo mesto se je s svojim krožnikom, ki ga je poimenoval Malica (koroških) koscev, uvrstil 21-letnik Jure Dretnik iz Slovenj Gradca, na tretjem mestu pa je pristal Hans Kjellsson iz Danske z jedjo Okus po domu.

Jure Dretnik je navdih za svoj krožnik črpal iz tradicionalne koroške kulinarike - osnova so bili t. i. kvočevi nudli, polnjeni z nadevom iz suhih hrušk. Gre za žepke iz rezančnega testa z nadevom iz suhih hrušk, ki jih lahko ponudimo kot prilogo ali sladico.

Zamisel je Jure, sicer študent Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, ki se je na evropsko tekmovanje uvrstil kot najboljši s slovenskega izbora, dobil tudi v pripovedi Levi devžej Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca, v kateri koroški pisatelj opisuje revščino sosedovih otrok, ki so skrivaj prihajali na obisk, da jim je mati žepe polnila s suhim sadjem. Starejši so v devžej (žep) dobili več suhega sadja in nekoč je mlajši od otrok, Nacej, pokazal še levi žep, v katerem je bilo še nekaj prostora, in ji rekel: "Teta, tu je še en devžej."

Cilji tekmovanja mladih kuharskih mojstrov je sicer promocija inovacij v tradicionalni kulinariki, pa tudi spodbujanje trajnostnih kuharskih in prehrambenih praks ter ohranjanja kulinaričnih različnosti posameznih regij.