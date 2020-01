Na zlatih globusih bodo zvezdniki prvič dobili meni, v celoti sestavljen na osnovi zelenjave. Foto: AP

Zlati globusi, ki jih bodo podelili v nedeljo v Hollywoodu, bodo tako tudi prva večja podelitev nagrad s pogostitvijo v celoti na osnovi rastlin.

Gre za spremembo v zadnjem hipu, saj so decembra v hotelu Beverly Hilton, ki gosti podelitev, razkrili malce drugačen meni, ki je vključeval tudi ribe.

Novi meni uvaja predjed hladna juha zlate pese s krebuljico in amarantom, za glavno jed pa bodo postregli ostrigarice, skuhane in postrežene v obliki jakobovih pokrovač, z rižoto divjih gob ter popečenim mladim brstičnim ohrovtom, korenjem in grahom.

"Imeli smo meni z ribo. Nato pa smo se sešli s HFPA-jem (združenje, ki podeljuje zlate globuse, op. a.), ki so si zaželeli povsem veganski meni, da bi tako poslali specifično sporočilo. To so zagotovo prvi veganski zlati globusi," je za Hollywood Reporter povedal izvršni chef Beverly Hiltona Matthew Morgan, znan po svojem trajnostnem pristopu v kuhinji.

Morgan bo postregel tudi vegansko sladico.

Brez utvar

HFPA namerava znova tudi uporabiti letošnjo povsem novo rdečo preprogo za druge dogodke, zmanjšati uporabo plastike, vodo pa bodo letos stregli v steklenicah.

"Podnebna kriza je vse okoli nas, tako da smo začeli razmišljati o novem letu in novem desetletju. Med nami so se sprožile razprave, kaj lahko storimo, da pošljemo določeno sporočilo," je povedal predsednik HFPA-ja Lorenzo Soria, ki je 30. decembra nato opravil zadnjo preizkus jedi.

"Ne delamo si utvar, da bomo z enim obrokom spremenili svet, smo pa se odločili za te male korake, da bi tako spodbudili ozaveščenost. Hrana, ki jo jemo, način, kako je predelana, kako raste in kako jo zavračamo, vse to prispeva k podnebni krizi."

Morgan sicer pravi, da ga je kar precej strašila misel na kuhanje rižote brez parmezana. "Italijan je. Zato je bil malce skeptičen, ali nam bo uspelo," je povedal kuharski mojster.

A strahovi so bili odveč, Soria pravi, da je bila rižota slastna.